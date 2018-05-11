Кудрин пока не принял решения по поводу Счетной палаты

Об этом заявил пресс-секретарь главы Центра стратегических инициатив (ЦСР).

Бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических инициатив (ЦСР) Алексей Кудрин пока не принял решения относительно предложения возглавить Счетную палату РФ. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» сообщил его пресс-секретарь Павел Кузнецов.

«Ничего не изменилось со вчерашнего дня. Алексей Леонидович получил предложение возглавить Счетную палату, он обдумывает его», — сказал Кузнецов.

По его словам, также не определены пока даты консультаций по этому поводу с думскими фракциями. Этот вопрос он переадресовал в Госдуму.

Напомним, что нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой премьер Дмитрий Медведев предложил пост вице-премьера по социальным вопросам.