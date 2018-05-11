Лещенко «щелкнул по носу» русофобу Скрипке

Мастодонт российской эстрады Лев Лещенко резко отреагировал на очередное русофобское высказывание солиста известной рок-группы на Украине «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки.

Ранее, во время концерта в Гааге, Скрипка жестко пошутил в адрес России. Озвучив свои предпочтения выступать в Голландии, в Европе и в Гааге, он язвительно подчеркнул «где будет скоро суд над Россией». Причем, к его удивлению, шутка оказалась настолько неудачной, что многие зрители сразу покинули концертный зал.

Узнав о нахальстве Скрипки, Лещенко предложил перекрыть доступ украинского музыканта к выступлению перед россиянами.

«Это же украинская группа, что с них взять! Просто надо запретить ему выступать перед российским зрителем, и все. То, что он сделал, – самое настоящее хамство!», - возмутился народный артист России.

К тому же он уверен, что настоящий артист всегда должен быть вне политики, гораздо выше нее.

Стоит отметить, это не первый случай, когда Олег Скрипка был замечен в своих антироссийских высказываниях. Так, в 2017 году, он высмеял украинцев, кому тяжело дается изучение родного украинского языка. В его глазах у них «низкий IQ» и «диагноз дебилизм», за что они должны быть отправлены в «русскоязычное гетто».