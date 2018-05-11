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» » Лидеры Европейского Союза готовы “заморозить” конфликт с Россией, - журналист

Лидеры Европейского Союза готовы “заморозить” конфликт с Россией, - журналист


Добавлено: 11 май 2018 в 18:40, Категория: В мире
Лидеры Европейского Союза готовы “заморозить” конфликт с Россией, - журналист
Европейским лидерам необходима поддержка Кремля для сохранения ядерного соглашения с Ираном, именно поэтому страны Западной Европы могут пойти на непопулярные меры и заморозить любое противостояние с РФ.
Такой точки зрения придерживается известный журналист Виталий Портников.

Таким образом, и для президента Франции Эммануэля Макрона, и для канцлера Германии Ангелы Меркель, с которыми накануне беседовал президент Украины Петр Порошенко, приоритетными становится вопросы, связанные с ядерным соглашением по Ирану.
Портников подчеркнул, что во время предстоящей встрече Макрона с Путиным Иран станет темой номер один, а уже потом будут обсуждаться другие вопросы, в частности – события на Востоке Украины.
Журналист считает, что неспособность Запада повлиять на решение украинского кризиса и желание договариваться с Путиным по Ирану нужно обменивать на поддержку реформ внутри Украины.

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Добавлено: 11 май 2018 в 18:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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