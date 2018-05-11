Лидеры Европейского Союза готовы “заморозить” конфликт с Россией, - журналист

Европейским лидерам необходима поддержка Кремля для сохранения ядерного соглашения с Ираном, именно поэтому страны Западной Европы могут пойти на непопулярные меры и заморозить любое противостояние с РФ.Такой точки зрения придерживается известный журналист Виталий Портников.Таким образом, и для президента Франции Эммануэля Макрона, и для канцлера Германии Ангелы Меркель, с которыми накануне беседовал президент Украины Петр Порошенко, приоритетными становится вопросы, связанные с ядерным соглашением по Ирану.Портников подчеркнул, что во время предстоящей встрече Макрона с Путиным Иран станет темой номер один, а уже потом будут обсуждаться другие вопросы, в частности – события на Востоке Украины.Журналист считает, что неспособность Запада повлиять на решение украинского кризиса и желание договариваться с Путиным по Ирану нужно обменивать на поддержку реформ внутри Украины.