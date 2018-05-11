Луценко нашел российский след в провалившемся теракте Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что оружием для совершения террористического акта в центре Киева Надежду Савченко снабдили полковники Вооруженных сил России, сообщает Лента.ру. Об этом генпрокурор сказал во время выступления в Ровенской области на «Острог Forum – 2018».

По утверждению Луценко, Вооруженным силам Украины в Донецкой и Луганской областях противостоят 40 тысяч вооруженных сепаратистов-террористов и тысячи офицеров российской армии, которые ими управляют. По его словам, на примере запланированного Савченко террористического акта доказано, что оружие ей выдавали конкретные полковники, которые известны по фамилиям, именам-прикрытиям и должностным званиям.

Депутата Верховной Рады Надежду Савченко подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко. В середине марта Савченко была задержана и находится под стражей.