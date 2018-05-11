Лугин вернулся в "Сочи" из "Локомотива"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Сочи" на своем официальном сайте объявил о возвращении в команду хоккеиста Дмитрия Лугина.

Как сообщается, 28-летний форвард перешел в клуб из ярославского "Локомотива" в обмен на денежную компенсацию.

Лугин начинал минувший сезон в составе "Локомотива", а в декабре перешел в "Сочи" и провел за "леопардов" 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 8 (2 шайбы + 6 передач) очков, а также 5 игр в плей-офф - 3 (2+1) очка. После вылета "Сочи" из Кубка Гагарина форвард был обменян обратно в "Локомотив".

Астанинский "Барыс" на своем официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с форвардами Алиханом Асетовым, Владимиром Маркеловым и защитником Александром Липиным. Все контракты носят двусторонний характер, Маркелов и Липин продлили соглашения на один сезон, Асетов - на два года.