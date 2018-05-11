Малобродского приковали наручниками к койке в реанимации

Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, который поступил накануне в кардиореанимацию в тяжелом состоянии, приковали наручниками к больничной койке. Об этом рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, сообщает ТАСС.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов пообещал обратиться к руководству столичного управления МВД с просьбой отменить распоряжение о содержании Малобродского в реанимации в наручниках.

Напомним, Малобродский находился под арестом с лета 2017 года по делу о растрате бюджетных средств в «Гоголь-центре» режиссера Кирилла Серебренникова. Обвинение выходило в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения и переводе Малобродского под домашний арест, однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.

10 мая Малобродскому стало плохо на заседании Басманного суда, где рассматривался вопрос о его мере пресечения. Кардиолог, наблюдавший театрального продюсера, сообщил, что у того мог произойти инфаркт.