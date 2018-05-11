Манифест об охране самодержавия

Показать меню
Актуально
В Европейском Союзе прокомментировали избрание нового премьер-министра Армении - 06:40 В Европейском Союзе прокомментировали избрание нового премьер-министра Армении Около 500 часов провели в небе летные экипажи Западного военного округа при - 06:54 Около 500 часов провели в небе летные экипажи Западного военного округа при подготовке к военному параду в Санкт-Петербурге Япония угрожает России новыми американскими ракетами, Москва может ответить - 06:56 Япония угрожает России новыми американскими ракетами, Москва может ответить «Искандерами» на Курилах (ФОТО, ВИДЕО) Американский эксперт: Европа согласится пересмотреть «ядерную сделку» - 07:05 Американский эксперт: Европа согласится пересмотреть «ядерную сделку» Десантники в 12 городах России 9 мая проведут для граждан специальные выставки - 08:00 Десантники в 12 городах России 9 мая проведут для граждан специальные выставки боевой и специальной техники Воздушно-десантные войск «Огромная ошибка», — конгрессмены США в ужасе из-за решения Трампа по Ирану - 08:28 «Огромная ошибка», — конгрессмены США в ужасе из-за решения Трампа по Ирану Сотрудники МЧС спасли со льдин в Охотском море 16 рыбаков - 08:40 Сотрудники МЧС спасли со льдин в Охотском море 16 рыбаков Игроки "ПСЖ" разрешили капитану "Ле-Эрбье" поднять над головой трофей Кубка - 08:42 Игроки Путин подписал указ о назначении премьер-министра РФ - 08:53 Путин подписал указ о назначении премьер-министра РФ Слободян: РФ может обвинить задержанных украинских моряков в терроризме - 09:05 Слободян: РФ может обвинить задержанных украинских моряков в терроризме Роман Капаклы все больше думает о свадьбе с Мариной Африкантовой - 09:21 Роман Капаклы все больше думает о свадьбе с Мариной Африкантовой В Улан-Удэ завершился военный парад, посвященный 73-й годовщине По-беды в - 09:26 В Улан-Удэ завершился военный парад, посвященный 73-й годовщине По-беды в Великой Отечественной войне Россияне изолировали Павла Гриба, выбивают признание – отец - 09:33 Россияне изолировали Павла Гриба, выбивают признание – отец Мемория. Христофор фон Миних - 09:41 Мемория. Христофор фон Миних В Донецке начался Парад Победы (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - 09:49 В Донецке начался Парад Победы (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) Фергюсон после выхода из комы захотел узнать результат матча "Донкастера" - 10:00 Фергюсон после выхода из комы захотел узнать результат матча Иранский политик заявил, что у Трампа отсутствуют умственные способности - 10:19 Иранский политик заявил, что у Трампа отсутствуют умственные способности
» » Манифест об охране самодержавия

Манифест об охране самодержавия


Добавлено: 11 май 2018 в 06:26,
Манифест об охране самодержавия
137 лет назад, 11 мая 1881 года, был опубликован манифест Александра III об охране самодержавия и его устоев.

Документ, составленный ученым-правоведом, государственным деятелем Константином Победоносцевым, назывался: «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России».

В Манифесте провозглашалось намерение «утверждать и охранять» самодержавную власть от «всяких на нее поползновений». «Посвящая себя великому Нашему служению, Мы призываем всех верных подданных Наших служить Нам и Государству верой и правдой, к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую», — говорилось в нём.

Документ похоронил надежды либералов, которые возникли во время правления Александра II, на конституционные изменения государственного строя в Российской империи. Он стал началом проведения контрреформ Александра III: в отставку был отправлен ряд министров, разрабатывающих планы по ограничению власти царя и внедрению конституции.

Манифест также был ответом сразу всем организациям, который хотели разрушить «самодержавность власти» и выдвинули Александру III, вступившему на престол после гибели своего отца от рук террористов «Народной воли» в марте 1881 года, ультиматум. Народовольцы заявляли, что прекратят революционную деятельность только в случае объявления амнистии «по всем политическим преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга» и «пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями». Они также требовали полную свободу слова и печати, а также «свободу сходок и избирательных программ».

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен

Трамп объявил шах Ирану, Россия получила миллиарды доходов


Шеин предложил вынести на публичное обсуждение закон о повышении пенсионного возраста


Как получить надбавку к пенсии?


Материалы по теме:

Лукашенко: Каримов посвятил себя служению народу Узбекистана и государству
Явлинский представил "Экономический манифест-2016"
Путин внес закон об охране глав регионов
Титов представил манифест Партии роста
Добавлено: 11 май 2018 в 06:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Иранские депутаты сожгли флаг США (ВИДЕО)

Иранские депутаты сожгли флаг США (ВИДЕО)

СМИ: выход Трампа из сделки с Ираном - это победа для России

СМИ: выход Трампа из сделки с Ираном - это победа для России

В столице ожидаются ночные заморозки

В столице ожидаются ночные заморозки

Пришло время: Владимир Путин объявил о главном ответе России на действия США

Пришло время: Владимир Путин объявил о главном ответе России на действия США

Новости России
еще новости
Кудрину предложили возглавить Счетную палату

Кудрину предложили возглавить Счетную палату

«Желтеет на глазах»: Валуев объяснил, почему больше не общается с «Советским спортом»

«Желтеет на глазах»: Валуев объяснил, почему больше не общается с «Советским спортом»

Россия может регистрировать аналоги лекарств, не уступающие оригинальным

Россия может регистрировать аналоги лекарств, не уступающие оригинальным

Путин поучаствовал в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Путин поучаствовал в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Селена Гомес рассказала об отношениях с Джастином Бибером в новой песне

Селена Гомес рассказала об отношениях с Джастином Бибером в новой песне

Новый роман? Эмбер Херд проводит время с экс-бойфрендом Хайди Клум Вито Шнабелем

Новый роман? Эмбер Херд проводит время с экс-бойфрендом Хайди Клум Вито Шнабелем

В доме Криса Брауна изнасиловали девушку

В доме Криса Брауна изнасиловали девушку

У Миранды Керр и Эвана Шпигеля родился сын

У Миранды Керр и Эвана Шпигеля родился сын

Новости политики
еще новости
Владимир Гройсман недоволен качеством мобильной связи в Украине

Владимир Гройсман недоволен качеством мобильной связи в Украине

Порошенко ожидает Волкера в Украине 14 мая

Порошенко ожидает Волкера в Украине 14 мая

Кудрину предложили высокий пост

Кудрину предложили высокий пост

Иран выдвинул требование к участникам ядерной сделки после выхода США

Иран выдвинул требование к участникам ядерной сделки после выхода США

Новости экономики
еще новости
Стоимость природного газа: июньское подорожание может быть отменено

Стоимость природного газа: июньское подорожание может быть отменено

Россиянам грозит неизбежное повышение пенсионного возраста на 5 и 8 лет к 2023 году

Россиянам грозит неизбежное повышение пенсионного возраста на 5 и 8 лет к 2023 году

Цены на нефть растут после ракетных ударов на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут после ракетных ударов на Ближнем Востоке

Проект оборонного бюджет США предусматривает $ 250 млн для Украины

Проект оборонного бюджет США предусматривает $ 250 млн для Украины

Новости общества
еще новости
В США пропала большая доза вещества, используемого для создания ядерных бомб

В США пропала большая доза вещества, используемого для создания ядерных бомб

Израиль представил видео уничтожения «Панцирь-С1» и сообщил об атаке на «Бук» и С-200 в Сирии

Израиль представил видео уничтожения «Панцирь-С1» и сообщил об атаке на «Бук» и С-200 в Сирии

У ростовчан будет шесть дней, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца

У ростовчан будет шесть дней, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца

В Архангельской области более 1000 воинов-беломорцев участвовали в торжествах, посвящённых Дню победы

В Архангельской области более 1000 воинов-беломорцев участвовали в торжествах, посвящённых Дню победы

Происшествия
еще новости
В Красноярске девочка после «Морга» отправилась в больницу

В Красноярске девочка после «Морга» отправилась в больницу

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

Новости Украины
еще новости
США расширили персональные санкции против Ирана

США расширили персональные санкции против Ирана

«Они просто дожидаются хозяев»: в РФ портреты ветеранов выбросили на помойку

«Они просто дожидаются хозяев»: в РФ портреты ветеранов выбросили на помойку

Кабмин намерен отменить запрет на тяжелые условия труда для женщин

Кабмин намерен отменить запрет на тяжелые условия труда для женщин

«Новости из дурдома»: соцсети высмеяли акцию «Лохматый полк» в России

«Новости из дурдома»: соцсети высмеяли акцию «Лохматый полк» в России

Мировые новости
еще новости
В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ

В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ

Ученые выяснили, почему Пизанская башня выдерживает землетрясения

Ученые выяснили, почему Пизанская башня выдерживает землетрясения

Борьба с коррупцией: в Донецкой области задержали прокурора-взяточника

Борьба с коррупцией: в Донецкой области задержали прокурора-взяточника

В прокуратуре озвучили возможные причины пожара на оружейном складе в Харьковской области

В прокуратуре озвучили возможные причины пожара на оружейном складе в Харьковской области




Лента новостей
У ростовчан будет шесть дней, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца - 02:15 У ростовчан будет шесть дней, чтобы поклониться мощам Николая ЧудотворцаУченые выяснили, почему Пизанская башня выдерживает землетрясения - 02:12 Ученые выяснили, почему Пизанская башня выдерживает землетрясенияГолкипер "МЮ" де Хеа выиграл приз "Золотая перчатка" по итогам сезона премьер-лиги - 01:55 Голкипер Украинских провокаторов выгнали с митинга в честь дня Победы в Канаде (ВИДЕО) - 01:47 Украинских провокаторов выгнали с митинга в честь дня Победы в Канаде (ВИДЕО)США расширили персональные санкции против Ирана - 01:28 США расширили персональные санкции против ИранаТрамп предрек «большой успех» предстоящей встрече с Ким Чен Ыном - 01:26 Трамп предрек «большой успех» предстоящей встрече с Ким Чен ЫномСуществует ли жизнь после смерти – мнение ученых - 01:21 Существует ли жизнь после смерти – мнение ученыхГосдума предложила расширить «закон Димы Яковлева» - 01:07 Госдума предложила расширить «закон Димы Яковлева»В Архангельской области более 1000 воинов-беломорцев участвовали в торжествах, посвящённых Дню - 01:07 В Архангельской области более 1000 воинов-беломорцев участвовали в торжествах, посвящённых Дню победыЦивилев пойдет в губернаторы Кузбасса от «Единой России» - 01:06 Цивилев пойдет в губернаторы Кузбасса от «Единой России»Мемория. Дмитрий Тёмкин - 01:06 Мемория. Дмитрий ТёмкинСборная РФ проиграла чехам на чемпионате мира по хоккею - 01:05 Сборная РФ проиграла чехам на чемпионате мира по хоккеюЕвро впервые с 9 апреля стал стоить меньше 74 рублей - 01:05 Евро впервые с 9 апреля стал стоить меньше 74 рублейОсужденный за убийство пяти байкеров покончил с собой в СИЗО - 01:05 Осужденный за убийство пяти байкеров покончил с собой в СИЗО
Последние новости
Модели купальников, которые будут популярны летом 2018 года - 06:19 Модели купальников, которые будут популярны летом 2018 года Владимир Гройсман недоволен качеством мобильной связи в Украине - 06:13 Владимир Гройсман недоволен качеством мобильной связи в Украине О позиционных боях и наращивании сил: начнут ли ВСУ наступление на Донбассе — сводка с фронтов - 05:40 О позиционных боях и наращивании сил: начнут ли ВСУ наступление на Донбассе — сводка с фронтов (ФОТО, ВИДЕО) В США признали, что РФ сохранит за собой мировое лидерство в экспорте пшеницы - 05:12 В США признали, что РФ сохранит за собой мировое лидерство в экспорте пшеницы Трамп: США не платили КНДР за освобождение трех американцев - 05:01 Трамп: США не платили КНДР за освобождение трех американцев В США пропала большая доза вещества, используемого для создания ядерных бомб - 04:33 В США пропала большая доза вещества, используемого для создания ядерных бомб В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ - 04:26 В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ Скрипка пожаловался на засилье русского языка в Киеве - 03:54 Скрипка пожаловался на засилье русского языка в Киеве Порошенко ожидает Волкера в Украине 14 мая - 03:40 Порошенко ожидает Волкера в Украине 14 мая СМИ: Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером сериала о женском футболе - 03:35 СМИ: Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером сериала о женском футболе Эксперты Генштаба оценили влияние американских санкций на российскую «оборонку» - 03:19 Эксперты Генштаба оценили влияние американских санкций на российскую «оборонку» Израиль представил видео уничтожения «Панцирь-С1» и сообщил об атаке на «Бук» и С-200 в Сирии - 03:13 Израиль представил видео уничтожения «Панцирь-С1» и сообщил об атаке на «Бук» и С-200 в Сирии Компания SpaceX прокомментировала отмену запуска новой ракеты Falcon-9 - 03:07 Компания SpaceX прокомментировала отмену запуска новой ракеты Falcon-9
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"