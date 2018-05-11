Манифест об охране самодержавия

137 лет назад, 11 мая 1881 года, был опубликован манифест Александра III об охране самодержавия и его устоев.

Документ, составленный ученым-правоведом, государственным деятелем Константином Победоносцевым, назывался: «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России».

В Манифесте провозглашалось намерение «утверждать и охранять» самодержавную власть от «всяких на нее поползновений». «Посвящая себя великому Нашему служению, Мы призываем всех верных подданных Наших служить Нам и Государству верой и правдой, к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую», — говорилось в нём.

Документ похоронил надежды либералов, которые возникли во время правления Александра II, на конституционные изменения государственного строя в Российской империи. Он стал началом проведения контрреформ Александра III: в отставку был отправлен ряд министров, разрабатывающих планы по ограничению власти царя и внедрению конституции.

Манифест также был ответом сразу всем организациям, который хотели разрушить «самодержавность власти» и выдвинули Александру III, вступившему на престол после гибели своего отца от рук террористов «Народной воли» в марте 1881 года, ультиматум. Народовольцы заявляли, что прекратят революционную деятельность только в случае объявления амнистии «по всем политическим преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга» и «пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями». Они также требовали полную свободу слова и печати, а также «свободу сходок и избирательных программ».

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