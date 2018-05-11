МЧС и Рослесхоз опровергли запрет шашлыков на время ЧМ-2018

Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил, что тотального запрета на мангалы и шашлыки в российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, не будет, ограничения могут коснуться лишь некоторых мест, определенных региональными властями, сообщает ТАСС.

Пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) распространила заявление, в котором также говорится, что информация СМИ о запрете на использование мангалов в регионах, где будут проводиться мероприятия Чемпионата мира по футболу 2018 года, не соответствует действительности.

Ранее появились сообщения о том, что в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, будет введен особый противопожарный режим — запрет на разведение костров и сжигание травы, муниципальные власти в большинстве регионов не разрешают в том числе и пикники с шашлыками на мангалах. По информации СМИ, такой запрет введут, в частности, в Нижегородской области.

Однако в Рослесхозе поясняют: «Особый противопожарный режим вводится в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления. Таким образом, инициатива запрета использования мангалов и приготовления шашлыков, которая, например, исходит от Нижегородской области как субъекта Российской Федерации, не носит обязательного характера для всей страны».

При этом пресс-служба Рослесхоза отмечает, что в протоколе заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется обеспечить введение на период футбольного чемпионата мира особого противопожарного режима.

По состоянию на 11 мая 2018 года пожароопасный сезон открыт в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах, где будут проводиться мероприятия ЧМ-2018, а именно: в Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Ленинградской областях, Республике Мордовия, Краснодарском крае.