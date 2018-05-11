МЧС Сибири осталось без противопожарных самолетов из-за ЧМ-2018

Первый зампред правительства Забайкалья Александр Кулаков в ходе совещания по проблеме природных пожаров 11 мая выразил встревоженность в связи с тем, что перебазирование противопожарных самолетов «Бе-200» ближе к европейской части России перед Чемпионатом мира по футболу, увеличит риск распространения верховых пожаров в июне, сообщает «Тайга.info».

Как уточнил представитель Сибирского регионального центра МЧС, с 9 июня четыре самолета « Бе-200» будут обеспечивать безопасность объектов ЧМ-2018.

Однако полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил: «Чемпионат мира никто не отменял. Понимаем, что группировка на проведение чемпионата мира будет усиливаться, в том числе группировка МЧС. "Бе-200" уйдут, и что дальше делать будем? Сколько у нас населенных пунктов в зоне потенциального риска — эти населенные пункты проверены совместно с МЧС или нет, противопожарные полосы существуют или нет, может их расширить надо, может еще что-то сделать надо. Коллеги, вы руководители, вы должны принимать соответствующие решения или предлагать, что нужно сделать, чтобы снизить риски».

Для борьбы с лесными пожарами Меняйло предложил привлечь казаков: В прошлом году, если мы планировали, что будет пожароопасный период и запрет на посещение лесов, можно было в бюджете предусмотреть не просто патрулирование общественниками, а контроль за посещением лесов. Во многих регионах РФ они [казаки] шлагбаум поставили, стоят у шлагбаума еще и патрулируют. Привлекайте их, давайте я приеду, с ними переговорю».