Медведев согласовал с ЕР выдвижение Кудрина в председатели Счетной палаты

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ЕР обсудила с председателем партии и премьер-министром Дмитрием Медведевым выдвижение бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты и «вопрос согласован», сообщает «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили о возможном назначении экс-министра финансов, ныне главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на пост руководителя Счетной палаты. Кудрин подтвердил, что такое предложение поступило, и отметил, что

Неверов отметил, что Алексей Кудрин – профессионал, который хорошо знает бюджетный процесс и ситуацию в регионах.