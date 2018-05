Мемория. Дмитрий Тёмкин

10 мая 1894 года родился композитор Дмитрий Темкин, обладатель четырех «Оскаров»

Личное дело

Дмитрий Зиновьевич Тёмкин (1894 – 1979) родился в Кременчуге в семье врача, еврейского общественного деятеля Зиновия Ионовича Темкина. Первые уроки игры на фортепиано получил от матери – учительницы музыки. Она поняла, что у сына хорошие предпосылки к тому, чтобы стать профессиональным пианистом, и в тринадцать лет Дмитрий поступил в петербургскую консерваторию.

Занимался в классе фортепиано у Владимира Горовица и в классе композиции у Александра Глазунова. На жизнь зарабатывал частными уроками игры на фортепиано и работой тапером в кинотеатрах. Темкин аккомпанировал выступлениям балерины Тамары Карсавиной и актера Макса Линдера во время его гастролей в Петербурге.

После революции Дмитрий Темкин нашел работу в политуправлении Петроградского военного округа. Он стал одним из ведущих организаторов двух массовых революционных театрально-музыкальных действий: «Мистерия освобожденного труда» (1 мая 1920) и «Взятие Зимнего дворца» (7 ноября 1920). Однажды он решил навестить в тюрьме своего знакомого – генерала царской армии и музыканта-любителя Скирского. Однако, когда Дмитрий Темкин попрощался со Скирским и хотел покинуть тюрьму, выпускать его отказались. Проведя некоторое время в заключении, он был выпущен благодаря заступничеству Александра Глазунова.

В 1921 году Дмитрий Темкин уехал из России в Берлин, где в то время жил его отец. В Берлине с 1921 по 1923 год он учился у пианиста Ферруччо Бузони. Там же состоялся его дебют в качестве концертирующего пианиста. С Берлинским филармоническим оркестром он исполнил второй концерт Листа для фортепиано.

Затем Темкин вместе со своим другом Михаилом Харитоном переехал в Париж. Они начали выступать как дуэт пианистов.

В 1925 году дуэт получил приглашение американского антрепренера Морриса Джеста и Темкин с Харитоном отправились в Нью-Йорк. Они выступали на сценах театров-водевилей «Орфеум», управлявшихся импресарио Бенджамином Китом и Эдвардом Алби. Темкин аккомпанировал на многих выступлениях балетной труппы под руководством австрийского хореографа Альбертины Раш. Профессиональные отношения Альбертины Раш и Дмитрия Темкина переросли в личные, и в 1927 году Дмитрий и Альбертина поженились.

Темкин выступал с концертами и в Европе. В 1928 году именно он представил европейской публике творчество Гершвина, первым исполнив в Париже его концерт фа-мажор для фортепиано с оркестром. В зале при этом присутствовал сам композитор.

Долгое время Дмитрий Темкин был известен как концертирующий пианист, а не композитор. Альбертина Раш начала работать в телекомпании «Метро-Голдвин-Майер» постановщиком танцевальных номеров в музыкальных фильмах. С ней в Голливуд приехал и Темкин. Там его попросили написать музыку к фильму «Воскресение» по роману Льва Толстого. Затем последовали еще несколько фильмов, оставшихся малоизвестными. Некоторые работы для кино Темкин тогда даже подписывал псевдонимом.

Первой заметной картиной с музыкой Дмитрия Темкина стала «Алиса в стране чудес», снятая в 1933 году киностудией «Парамаунт». К середине 1930-х Темкин уже имел достаточно много заказов на музыку к кинофильмам, однако не придавал этой работе большого значения, так как считал основным своим занятием работу концертирующего музыканта. Но в 1937 году он сломал руку и последствия этой травмы не позволили ему продолжать выступления. Только тогда Дмитрий Темкин сосредоточился на написании музыки для кино. В том же году он получил американское гражданство.

Со второй половины 1930-х Темкин пишет музыку для нескольких фильмов в год. Он отказывается заключать контракт с какой-либо одной студией, что позволяет ему выбирать фильмы и режиссеров, с которыми ему хотелось бы работать. Особенно плодотворным было сотрудничество Дмитрия Темкина с режиссером Фрэнком Капрой, начавшееся в 1937 году с фантастического фильма «Потерянный горизонт». Затем были такие фильмы, как «С собой не унесешь» (1938), «Мистер Смит едет в Вашингтон» (1939), «Познакомьтесь с Джоном Доу» (1941) и «Эта прекрасная жизнь» (1946).

В годы Второй мировой войны Фрэнк Капра снял по заказу правительства США серию из семи документальных фильмов «Почему мы воюем» с музыкой Дмитрия Темкина, за что композитор получил официальную благодарность министерства обороны.

Дмитрий Темкин проработал в Голливуде четыре десятилетия. Среди фильмов с его музыкой есть целый ряд вестернов, которые были особенно популярны, но он писал и для фильмов других жанров: исторических и биографических картины, фильмов о войне, триллеров, фантастических фильмов. Работал также и для телевидения.

В 1968 году после смерти Альбертины Раш Дмитрий Темкин покинул США и поселился в Лондоне. Он вел уединенную жизнь и мало работал. В 1972 году женился на британке Оливии Пэтч.

В 1970 году Темкин стал автором музыкального оформления фильма «Чайковский» советского режиссера Игоря Таланкина. Музыка фильма была высоко оценена критиками, а Темкин в очередной раз был выдвинут на премию «Оскар», но сам он оценивал свою работы в этом фильме «на крепкую тройку с минусом».

Дмитрий Темкин умер в Лондоне 11 ноября 1979 года.

Чем знаменит

Дмитрий Темкин написал музыку более чем к 140 фильмам. Среди режиссеров, с которыми он работал, были Альфред Хичкок, Говард Хоукс, Фрэнк Капра, Джордж Стивенс и многие другие. Песни Темкина становились хитами: «Не оставляй меня» из фильма «Ровно в полдень», «Зеленые листья лета» из фильма «Аламо», «Дикий ветер» для одноименного фильма.

Темкин выдвигался на премию «Оскар» 22 раза и четыре раза получил эту награду: в 1953 за фильм «Ровно в полдень» (за лучшую музыку и лучшую песню), в 1955 году за фильм «Высокий и могучий» (за лучшую музыку) и в 1959 году за фильм «Старик и море» (за лучшую музыку). Также он получил семь премий «Золотой глобус», многие другие награды.

Историк музыки Кристофер Палмер говорит, что гений Темкина проявляется в способности находить яркие способы создания звукового окрашивания, соответствующего сюжету и визуальному изображению.

Работу над музыкой к фильму он начинал с чтения сценария, после чего сочинял главные темы. После того, как фильм был снят, Темкин смотрел его, отмечая по секундомеру продолжительность сцен, чтобы обеспечить точную синхронизацию музыки и визуального ряда. Затем наступал завершающий этап написания музыки, а вслед за этим происходила работа с оркестром, и после нескольких репетиций Темкин записывал итоговый саундтрек. В музыкальном оформлении диалогов Темкин иногда подбирал необычные тембровые комбинации, так что инструментовка соответствовала тембру голоса актеров. Он изучал голоса актеров, присутствуя на съемочной площадке, а также специально с этой целью беседовал с ними.

О чем надо знать

Примечательна история фильма-вестерна «Ровно в полдень» (1952) режиссера Фреда Циннемана. Главные роли в фильме исполнили Гэри Купер и Грейс Келли. На предпремьерном показе для прессы фильм получил негативные отзывы, а сценарист Карл Форман был внесен в «черный список Голливуда» как бывший член коммунистической партии. Поэтому кинокомпания Stanley Kramer Productions сомневалась, стоит ли выпускать фильм на экраны. Тогда Дмитрий Темкин выкупил права на продажу записи главной песни фильма Do Not Forsake Me, Oh My Darlin (The Ballad of High Noon), которую он написал на стихи Неда Вашингтона. Он выпустил ее на пластинке в исполнении Фрэнки Лэйна. Песня приобрела огромную популярность, и под давлением этого студия через четыре месяца решилась выпустить фильм в прокат. В результате он был прекрасно встречен зрителями. Сборы составили 18 миллионов долларов (при бюджете в 750 тысяч). Фильм был выдвинут на кинопремию «Оскар» в семи категориях, и получил четыре премии: за лучшую мужскую роль, за лучший монтаж, за лучшую музыку и за лучшую песню. Дмитрий Темкин стал вторым композитором в истории, который получил «Оскара» за лучшую музыку и за лучшую песню в одном фильме.

Прямая речь

«Я остался один в камере. Прошел день, за ним ещё один, затем ещё. Не то чтобы я был полностью забыт – просто официально меня не было. У меня были нары, чтобы на них спать и мне приносили еду. Порой я думал о концерте. Фестиваль уже начался и я подозревал, что устроители волновались, куда пропал их пианист. Порой я пытался объяснить солдатам, что мне нечего делать в тюрьме, но они только ругались или смеялись надо мной. Я никогда не сталкивался с подобным – вход, без всякой возможности выхода.

Однажды я услышал звук, который заставил меня сесть на койке и вслушаться. Это была песня – украинская песня. В карауле появился новый солдат, когда он говорил с другими, то явственно слышался его сильный украинский акцент. Неожиданно у меня вспыхнула надежда. Я сам был с Украины – а в нашей области всегда было сильно чувство землячества. Может быть, этот солдат рискнет помочь земляку? Но поверит ли он мне? По-украински я не говорил – я уехал оттуда ещё ребенком и начисто забыл говор. Мои воспоминания об Украине были отрывочны и малы – как тогда, так и сейчас. <…> Тем не менее, я все-таки подозвал солдата.

– Ты откуда с Украины? – спросил я его.

– Из Полтавы.

– Вот это да! Я тоже из Полтавы!

Оказывается, мы оба были из того исторического места, где Петр Великий разбил войско шведов и гетмана Мазепы. Это был подарок судьбы. Что-то про Полтаву я все-таки помнил.

– Ты помнишь Псёл?

Солдат широко улыбнулся. Псёл – это была небольшая река в Полтаве, и о ней мог знать только тот, кто бывал в городе.

Я рассказал ему, что мой отец был в Полтаве доктором, а сам я – музыкант, который покинул Украину очень давно. Он кивнул.

Я рассказал ему, что со мной случилось, как меня сюда впустили, но выйти уже не дали. Он отнесся к этому с сочувствием – но сделать он ничего не мог.

– Ты сможешь передать записку от меня? – спросил я солдата. Он согласился.

Был только один человек, который мог мне чем-то помочь – это Глазунов. Я написал ему записку, в которой обрисовал свою ситуацию. Может он согласиться обратиться к властям, чтобы они рассмотрели просьбу музыканта, непричастного ни к каким заговорам и попавшего в тюрьму по чистой случайности? Солдат украинец взял мою записку (я написал на обороте, чтобы ее доставили в консерваторию) и сказал, что отнесет ее по адресу.

Я так и не узнал никогда, что сделал Глазунов, но через несколько дней два большевистских офицера пришли ко мне в камеру и один из них зачитал мне длинную и суровую нотацию, упрекая меня в преступной связи с контрреволюционером Скирским.

– Тем не менее, – сказал другой, – у нас есть приказ о вашем освобождении.

Они выпустили меня из тюрьмы и пожелали убраться на все четыре стороны».

Из воспоминаний Дмитрия Темкина

«Через несколько дней после этого началась у Евреинова грандиозная работа: самое крупное "массовое зрелище" нашего века "Взятие Зимнего дворца", поставленное под открытым небом, в Петербурге, на Дворцовой площади (переименованной в площадь Урицкого), 25-го октября, в третью годовщину большевицкой революции. Зрелище, вновь связавшее нас сотрудничеством.

Организатором этого спектакля был очень талантливый пианист и композитор, мой друг, юный Димитрий Темкин. Его творческая и организаторская энергия была (и осталась) неисчерпаемой и чрезвычайно продуктивной, воодушевляющей всех создателей и участников спектакля.<...>

Евреинов был захвачен зрелищной, постановочной стороной этого спектакля. Ввиду необозримых размеров постановки режиссура была коллективная: главный режиссер – Евреинов, затем – Кугель, Петров, Державин и я. Я был также автором декораций и костюмов. Сделанные мною декоративные сооружения были во всю ширину Зимнего дворца, доходили до третьего этажа Главного Штаба и состояли из двух гигантских платформ ("белая" и "красная"), соединенных крутым мостом. Действющих лиц было около 8.000 человек. Но кроме действующих лиц, в спектакле принимали участие подлинные танки, подлинные пулеметы и, наконец, знаменитый крейсер "Аврора", который, причалив к набережной вблизи Зимнего дворца, должен был, по сигналу из нашей режиссерской будки, сделать три "исторических" холостых залпа. Сигнальная будка, в которой мы разместились, была построена на пьедестале Александровской колонны, со всеми необходимыми электрическими кнопками и телефонными аппаратами. Действующие лица были разделены на самостоятельные группы, и, таким образом, каждые сто человек имели своего "ответственного", который, подчиняясь нашим сигналам, вызывал те или другие движения, крики или пение своей группы.

Мы провели подряд несколько бессонных ночей. Технические сложности постановки оказывались почти непреодолимыми. Мне потребовалось, например, для световых эффектов, около ста пятидесяти мощных прожекторов. В компании с административным помощником организатора зрелища, композитора Димитрия Темкина, я отправился в петроградский электроцентр. Нас принял "товарищ заведующий". Я объяснил ему, что нам требовалось.

– Пять или шесть прожекторов, пожалуй, будет возможно; но о ста пятидесяти не может быть и речи, – заявил товарищ заведующий и уже направился к двери.

– Товарищ заведующий! – произнес помощник Темкина, – а у вас на дому есть телефон?

– Есть. А на что вам?

– Вы женаты?

– Женат.

– Рекомендую вам немедленно позвонить вашей жене и сказать ей, что вы больше домой не вернетесь.

Произошло короткое молчание.

– В сущности, я смогу вам выдать сейчас даже сто шестьдесят нужных вам прожекторов, но с просьбой тут же забыть наш предварительный разговор, – произнес товарищ заведующий почти дрожащим голосом.

– Забыто, – твердо ответил мой спутник».

Из воспоминаний Юрия Анненкова

«Я думаю, он перенял от русских композиторов их технику и их принципы композиции. Например, почти все русские композиторы использовали мотивы народных песен в своих вещах. Русская классическая музыка ведь очень молода, по сравнению с европейской. И поэтому она гораздо ближе к фольклору. От русских классиков, я думаю, Темкин и научился обыгрывать и обогащать мелодию. Но, при этом, особенно удивительно, до какой степени по-американски звучат эти его мелодии. Смешно, что знаменитый дух американского Дальнего Запада создал в американском кино российский композитор. А именно, Дмитрий Темкин. Этим он больше всего и знаменит».

Музыковед, профессор Северо-восточного университета в Бостоне и автор книги о российских композиторах в Голливуде Харла Робинсон

Двенадцать фактов о Дмитрии Темкине

Получая премию «Оскар» в 1955 году, Дмитрий Темкин в своей речи поблагодарил композиторов прошлого, оказавших на него влияние, в том числе Бетховена, Брамса, Чайковского, Равеля, Римского-Корсакова и нескольких других. Выступление было сочтено многими остроумной шуткой, так как в Голливуде было распространено мнения, что композиторы, пишущие для кино, просто обрабатывают произведения других авторов. Некоторые коллеги обиделись на Темкина и перестали с ним разговаривать.Музыковеды пишут, что в своем творчестве Дмитрий Темкин иногда использовал аранжированные мелодии русских и украинских народных, а также еврейских песен на идише.Дмитрий Темкин требовал высокие гонорары за свою работу, и его твердость в этом способствовала росту оплаты труда всех кинокомпозиторов Голливуда.В 1950-х и 1960-х годах Дмитрий Темкин боролся за право чернокожих музыкантов участвовать в оркестрах и сам сотрудничал со многими из них.С 2011 года в Кременчуге проводится ежегодный джазовый фестиваль имени Дмитрия Темкина.В конце 1960-х Дмитрий Темкин совместно с Карлом Форманом был продюсером фильма «Золото Маккены».Квентин Тарантино в начальных титрах фильма «Бесславные ублюдки» (2009) использовал музыку Дмитрия Темкина, написанную для фильма «Аламо» (1960).Среди наград Дмитрия Темкина есть и награда Национальной галереи ковбойской славы в Оклахоме.Песню Дмитрия Темкина «Дикий ветер» (Wild Is the Wind) исполняли Нина Симон, Дэвид Боуи и многие другие музыканты.Американские критики удивлялись, как выходец из России смог настолько точно и ярко создать музыкальный мир вестернов. Дмитрий Темкин замечал по этому поводу в своих воспоминаниях: «Степь – это степь. Проблемы ковбоя и казака очень похожи. Их сближает любовь к природе и любовь к животным. Их смелость и их философские взгляды схожи, и степи России очень похожи на прерии Америки».В 1967 году Дмитрий Темкин был членом жюри Московского международного кинофестиваля.Мелодии песен Темкина из фильмов «Эта прекрасная жизнь» и «Гигант» прозвучали на церемонии закрытия зимних олимпийских игр в Сочи.

Материалы о Дмитрии Темкине

Статья о Дмитрии Темкине в русской Википедии

Официальный сайт

Записи произведений на Classic-Online

Знаменитые мелодии Дмитрия Темкина на YouTube

Биографический очерк