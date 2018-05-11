Мемория. Юрий Сёмин

11 мая 1947 года родился Юрий Сёмин, футбольный тренер.

Личное дело

Юрий Павлович Сёмин (71 год) родился в Оренбурге. Когда ему было три года, семья переехала в Орел. Юра с детства увлекался футболом, учился посредственно.

«Все воспоминания так или иначе связаны с футболом, — рассказывал Семин. — Сразу за нашим домом было поле, на котором собиралась вся улица. Мяч хранился у нас дома. Почему именно у нас? Во-первых, наш дом был ближе всего к полю. Во-вторых, другие ребята приходили играть нерегулярно, а я — каждый день».

Выпускник футбольной школы орловского «Спартака». В 1964 году начал спортивную карьеру в этом клубе, отобрался в молодежную сборную РСФСР. В 1965 году во время выступления за «молодежку» на чемпионате СССР Семина заметили руководители киевского и московского «Динамо», запорожского «Металлурга». Однако футболист перешел в столичный «Спартак», куда его направил центральный совет одноименного спортивного общества.

Играл в «Спартаке» в 1965—1967 годах на позиции нападающего. Поначалу жил на базе клуба в подмосковной Тарасовке.

Вспоминал: «В первый год нередко хотелось из Москвы убежать. Провинциалу тяжело привыкать к столице. Это уже потом даже мысль об отъезде становится невозможной, а тогда…»

В 1966 году клуб выделил футболисту комнату в доме престарелых в тогдашней «новой Москве» — Бескудниково. В том же году Семин забил первые два гола «Спартака» на еврокубках — в гостевом матче против белградского «ОФК».

В 1968 году перешел в московское «Динамо», в составе которого спустя два года стал вице-чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.

В 1972 году не вошел в основной состав на еврокубковом матче и покинул «Динамо», перейдя в алма-атинский «Кайрат». Спустя два сезона из-за конфликта с руководством команды был отправлен во вторую лигу — в новосибирский «Чкаловец». Отыграв там сезон, перешел в московский «Локомотив», за который выступал в 1975—1977 годах.

С 1978 по 1980 год играл в краснодарском клубе «Кубань», помог вывести команду в высшую лигу.

В 1982 году перешел на тренерскую работу, был главным тренером «Кубани», затем таджикского «Памира» (с 1983 по 1985 год).

Однако наибольшую известность Семину принесло руководство «Локомотивом». Он был главным тренером команды с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, в 2009—2010 годах, а также занимает эту должность с мая 2016 года.

Под руководством Семина команда выиграла три чемпионата страны, пять Кубков России и два Суперкубка. А «Локомотив» превратился в одну из ведущих команд российской премьер-лиги.

Кроме этого Семин в 1992—1994, 1996—1998 и в 2005 году был тренером сборной РФ.

Также работал тренером-консультантом олимпийской сборной Новой Зеландии (1991) и возглавлял киевское «Динамо» (2007—2009 и 2010—2012).

Под его руководством ФК «Динамо» завоевал титул чемпиона Украины, вышел в полуфинал Кубка УЕФА, трижды становился серебряным призером чемпионата страны, получил Суперкубок Украины.

В 2013—2016 годах Семин по одному сезону был главным тренером азербайджанской «Габалы», «Мордовии» и махачкалинского «Анжи».

В августе 2016 года в четвертый раз за свою карьеру стал главным тренером московского «Локомотива». В 2017 году в пятый раз во главе команды выиграл Кубок России.

4 мая 2018 года Семин продлил контракт с клубом по схеме «1+1» (договор действует год с возможностью продления еще на год). А 5 мая «Локомотив» впервые за последние 14 лет стал чемпионом России.

Чем знаменит

Выдающийся тренер, наставник столичного «Локомотива». Именно Семин в 1990-х годах сделал команду одной из сильнейших в стране.

Под руководством Юрия Семина «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат страны (2002, 2004, 2017/2018), пять раз Кубок России (1995/96, 1996/97, 1999/2000, 2000/01, 2016/17) и дважды — Суперкубок (2003, 2005). По количеству добытых Кубков Семин обошел Валерия Газзаева, который вместе с ЦСКА завоевывал этот трофей четырежды.

О чем надо знать

Помимо «Локомотива» Семин много работал с другими клубами — на Кубани, в Мордовии, Дагестане, Азербайджане, Таджикистане, Новой Зеландии и на Украине. Однако из многих команд лишь с киевским «Динамо» ему удалось завоевать чемпионский титул: в 2009 году клуб выиграл чемпионат Украины, а также вышел в полуфинал Кубка УЕФА.

В московском «Динамо» Семин добился вершин в качестве игрока, выступая на позиции полузащитника. В составе команды в 1970 году он выиграл Кубок СССР и серебро чемпионата СССР — в «золотом матче» «Динамо» тогда проиграло ЦСКА со счетом 3:4.

Прямая речь

Об уходе из «Динамо» в 1972 году (Игорь Рабинер «"Локомотив", который мы потеряли»):

— Жалеете ли вы о каком-либо из своих решений, когда были игроком?

— Да. Об уходе из «Динамо», где провел лучшие свои годы в карьере. В начале 72-го готовились к четвертьфиналу Кубка кубков против «Црвены звезды». Константин Иванович [Бесков] уверял, что я буду играть, и даже называл оппонента на фланге — Ачимовича. Но в последний момент решил меня не ставить. Я очень обиделся — и пришел к тренеру с просьбой отпустить меня из команды. Потом понял, что погорячился. Пережди немного, успокойся — и, уверен, вернул бы себе место в составе.

О чемпионстве «Локомотива» в 2018 году («Спорт-экспресс», май 2018): «Мы шли от игры к игре. У меня потрясающие помощники — бывшие игроки "Локомотива". Это хороший тыл! В этом чемпионстве — заслуга и всех игроков. Причем очень большая — тех, кто был в резерве. <…>

Никакая тактика не имеет значения, если сердце не горячее. Если футболист в себе не разбудил зверя, ничего не получится. Они (футболисты "Локомотива" — ред.) с "Зенитом"— разбудили, особенно во втором тайме. Мы разбудили. Я всегда говорю — мы. И поэтому выиграли».

О решающей игре с «Зенитом» 5 мая 2018 года («Матч ТВ»):

— Возвращаясь к чемпионской игре с «Зенитом», можете сказать, держали ли изначально в голове ничью?

— Знаете, выходим-то всегда играть на победу. Но важен баланс. «Зенит» — серьезная команда: ошибешься в акценте — либо чересчур глухая оборона, либо перекос в атаку, — можно не угадать ни там, ни здесь. Поэтому просил играть сбалансированно. На мой взгляд, получилось: успевали вперед и не пропускали контрвыпадов. Первый тайм — «Зенит» в какие-то моменты имел преимущество по владению мячом, мы оборонялись практически всей командой. Это, полагаю, и дало потом результат.

— Когда во втором тайме «Локомотив» очень заметно придавил гостей, не опасались, что заиграетесь и пропустите быстрый ответ?

— Нет. При наших атаках очень хорошо располагались защитники и один из опорных. Мы закрывали почти все зоны, предотвращая контратаки соперника. Правда, мне казалось, что нужен еще один футболист в нападение. В итоге такое решение и было принято, вышел Эдер. Хотелось немножко раньше это сделать, но все вроде бы шло достаточно неплохо, поэтому взяли паузу. А потом дополнили атаку португальцем — и угадали».

О возрасте («Спорт-экспресс», май 2018): «Есть тренер, который либо выигрывает, либо нет. Какая разница, сколько ему лет? Хайнкес по сей день в Германии все выигрывает, и если бы не судейские ошибки, вышел бы в финал Лиги чемпионов. Если есть результат, пусть тренеру будет хоть 80. Если он учится каждый день — он молодой.

А некоторые в 30 даже не знают, кто играет в европейском футболе. Они не поедут на финал Лиги чемпионов. А я езжу, потому что у меня душа хочет. Когда молодой неправильно реагирует на руководителей, со всем соглашается — разве это даст результат? Никогда! Поэтому давайте забудем возраст!»

8 фактов о Юрии Семине

В качестве игрока провел в Высшей лиге 280 матчей, забив 39 голов.Является заслуженным тренером Таджикистана (1985) и России (1989), кавалером ордена Почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта (2007).Дважды награжден знаком «Почетный железнодорожник», на Аллее славы «Локомотива» в Москве есть звезда Семина.В свободное время любит большой и настольный теннис, ходит в театры.Больше 20 лет ежегодно ездит на финал Лиги чемпионов.В 2016 году запустил проект «ФутболистТЫ», где футболисты-любители могут продемонстрировать свои умения и улучшить технику игры.В 2017 году по совету внучки завел страничку в Instagram.Семин состоит в браке с 1968 года. С супругой Любовью Леонидовной они вырастили сына Андрея (родился в 1969 году). Андрей Семин — футболист. Он начинал карьеру в 1988 году в дубле московского «Локомотива», отыграл в командах второго дивизиона и в 1997 году завершил карьеру в том же дубле «Локомотива». После стал футбольным тренером.

Материалы о Юрии Семине:

Биографическая справка в Википедии

Краткая биография РИА Новости

Биография на Pepoles.ru

Статья о футболисте на Sportobzor.ru

Игорь Рабинер «"Локомотив", который мы потеряли»