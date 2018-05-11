Меркель отрицательно высказалась в адрес США

В пятницу, 11 мая, в Мюнстере, канцлер ФРГ Ангела Меркель высказала мнение, что выход США из ядерной сделки с Ираном причинил серьезный вред мировому порядку.

«Неправильно в одностороннем порядке расторгать соглашение, одобренное Советом Безопасности (СБ) ООН», - сказала глава немецкого правительства.

Кроме того, она сделала акцент на том, что неизвестно, сколько продержится соглашение между Тегераном и шестью международными посредниками ( Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, КНР, Франция и Германия) заключенное в 2015 году, после выхода США. Хотя стоить отметить, что, по словам Меркель, сотрудничество между Европой и Штатами остается на прежнем уровне.