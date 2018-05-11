Минфин объяснил сокращение пенсионных расходов бюджета

Пресс-служба Министерства финансов РФ разъяснила причину уточнения трансфертов бюджету Пенсионного фонда в поправках к проекту бюджета на 2018 и период 2019-2020 годов, сообщает RNS.

Ранее сообщалось, что Минфин запланировал уменьшение бюджетных расходов на пенсионное обеспечение на 51,5 млрд рублей.

В ведомстве пояснили: «В рамках внесения изменений в федеральный бюджет предусматривается уточнение трансфертов бюджету Пенсионного фонда. Это связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах Пенсионного фонда. Остатки направляются на выплату пенсии в текущем финансовом году, что приведет к снижению трансферта на обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда (трансферт на обязательное пенсионное страхование)».

Между тем в Пенсионном фонде России сообщили, что в 2018 году расходы ПФР на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд рублей.