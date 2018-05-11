Минфин пообещал профицит госбюджета в 2018 году

Министерство финансов России ожидает по итогам 2018 года профицит федерального бюджета на уровне 440,62 млрд рублей, или 0,45% ВВП, сообщает RNS со ссылкой на проект поправок в закон «О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

При этом в действующей редакции закона о бюджете заложен дефицит на уровне 1,27 трлн рублей, или 1,3% ВВП.

Кроме того, Минфин прогнозирует увеличение ВВП России по итогам 2018 года с 97,46 трлн рублей до 98,23 трлн рублей, а также снижает прогноз по инфляции в 2018 году с 4% до 2,8%.