Минфин предложил сэкономить на космосе и пенсионерах

Министерство финансов России в 2018 году хочет выделить на реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития космодромов на 8 млрд рублей меньше, чем изначально предполагалось. С предложенными поправками в бюджет текущего года можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее предлагалось выделение 29,91218 млрд рублей, теперь же сумма уменьшилась на 8,7160 млрд рублей. Именно такая сумма может быть направлена Космическому центру имени Хруничева на погашение банковских кредитов и уплаты процентов по ним.

Минфин также опубликовал предложение по уменьшению бюджетных расходов на пенсионное обеспечение в 2018 году.

Согласно документу, расходы по разделу «Социальная политика» уменьшатся на 52,93 млрд рублей. Социальное обеспечение Минфин предложил урезать на 5,9 млрд рублей. Например, на господдержку инвалидов предложено выделить на 2,23 млрд рублей меньше, чем в 2017 году.

Расходы на поддержку силовых структур, на систему исполнения наказаний и армия планируется увеличить на 20,3 млрд рублей, 4,6 млрд рублей и 2,3 млрд рублей соответственно. Всего на армию и силовые структуры Минфин планирует выделить почти 29% собранных налогов, около 5 трлн рублей.