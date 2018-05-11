Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Профицит федерального бюджета в 2018 году составит 0,45% ВВП или 440,6 млрд рублей.



Согласно проекту поправок в бюджет на 2018 год и период 2019-2020 годов, расходы бюджета вырастут на 62 млрд руб., составив 16,591 трлн руб., а доходы, как ожидают в Минфине, увеличится сразу на 1,8 трлн руб., достигнув 17,031 трлн руб.



При этом в настоящее время в законе заложен дефицит на уровне 1,3%. Профицит бюджета последний раз достигался в 2011 г., когда он составил 0,8% ВВП.



Дополнительные нефтегазовые доходы увеличатся почти на 2,2 трлн руб. и составят 2,73 трлн руб.



Ранее в Минфине уже отмечали, что профицит может составит около 0,5% ВВП. В 2017 г. дефицит составил 1,4% ВВП, хотя ожидался на уровне 3,2%.



Что касается госдолга, то верхний предел государственного внутреннего долга с 10,501 трлн руб. снижен до 10,28 трлн руб., а верхняя граница внешнего долга сокращена до 61,9 млрд руб.

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