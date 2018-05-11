Модели купальников, которые будут популярны летом 2018 года

Совсем скоро наступят жаркие летние дни, а значит не за горами пляжи, море и отпуск. Для прекрасной половины человечества подготовка к летнему сезону начинается с выбора купальника. Вариантов предлагается большое количество, на чем остановить свой выбор, подскажут дизайнеры одежды.

Какие купальники будут популярны летом 2018 года? Этот вопрос волнует многих модниц. Рассмотрим основные модные тенденции на предстоящее лето.

Мода 70-х годов вдохновила современных дизайнеров на модели с поясом. Купальник с поясом успешно подчеркнет талию и представит вашу фигуру в выгодном свете.

На пике нового сезона – бюстгальтеры с бретелями, которые напоминают верхнюю часть платьев или сарафанов. Такой купальник в нежных тонах с цветочными принтами сделает ваш образ женственным и невинным.

Тем, кто предпочитает активный образ жизни, стоит выбрать спортивный купальник. Такой купальник подойдет практически для любой фигуры.

Сплошные купальники не выходят из моды уже много лет. В 2018 году станут популярны смелые модели, которые откроют ласковым лучам солнца гораздо больше, чем вы могли мечтать.

Купальники с верхней зоной, завязанной на узел, придадут вашему образу оригинальности.

Что касается цвета купальника, то в моду этим летом войдут неоновые тона зеленого, розового, оранжевого, голубого и фиолетового оттенков.