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Москва: США не понимают, что такое «Кинжал»


Добавлено: 11 май 2018 в 12:01, Категория: Политика
Москва: США не понимают, что такое «Кинжал»

Американцы признали уникальность российского ракетного комплекса авиационного базирования "Кинжал", однако упрекнули не имеющую аналогов систему в том, что она не является настоящим гиперзвуковым оружием. Отечественный военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему специалисты из США ошибаются.
 
Речь идет о статье, которую в американском аналитическом издании The National Interest опубликовал Дэйв Маджумдар. Спец из США уверен, что "Кинжал" не является гиперзвуковым оружием, однако признает, что подобных "Кинжалу" систем нет ни у одной страны мира кроме России.
 
Американский эксперт уверен, что ракета комплекса "Кинжал" не является гиперзвуковой просто потому, что у нее нет прямоточного реактивного двигателя.
 
"Это полный бред. В Соединенных Штатах Америки, очевидно, не совсем понимают, что вообще представляет собой "Кинжал". Это комплекс, в который кроме ракеты входит и ее носитель — самолет. У ракеты есть ракетный двигатель, который развивает скорость, в десять раз превосходящую скорость звука. Никакого такого правила, согласно которому у гиперзвуковых ракет должен быть какой-то там особенный двигатель, просто не существует", — цитирует Федеральное агентство новостей Алексея Леонкова, эксперта издания "Арсенал Отечества".

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Добавлено: 11 май 2018 в 12:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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