«Мы не вассалы США»: Франция призвала ЕС дать отпор Трампу в иранском вопросе

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в пятницу призвал Европу дать более решительный отпор Белому дому по вопросу ядерной сделки с Ираном, а не вести себя как «вассал США».

«Хотим ли мы быть вассалами, которые подчиняются решениям, принятым Соединёнными Штатами, цепляясь за подол своих штанов? Или мы скажем, что у нас есть свои экономические интересы?» — передает Associated Press его слова.

Бруно Ле Мэр подчеркнул, что Евросоюз не обязан принимать позицию Соединенных Штатов, которые берут на себя роль «мирового экономического полицейского».

Ранее в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини также заявила, что ни одна страна не может в одиночку разрушить ядерную сделку с Ираном, так как это «не двустороннее соглашение, а достояние мира».

Ожидается, что на следующей неделе в Брюсселе будет созвано заседание с участием Германии, Франции, Великобритании и Ирана, где главной темой обсуждения станут последние заявления президента США Дональда Трампа по ядерной программе Тегерана.

Во вторник, 8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестёркой» международных посредников (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и ФРГ) в июне 2015 года.

Американский лидер также объявил о восстановлении санкций, действие которых было приостановлено при достижении договоренностей, и появлении новых ограничений в отношении Исламской Республики.

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