На Марсе обнаружен мертвый пришелец, возможно, принесенный в жертву – уфологи

Известный исследователь внеземных артефактов на YouTube-канале Mars Alive, подкинул любителям неопознанных явлений, очередную пищу для размышления.

На фотографиях НАСА знаменитый уфолог смог разглядеть мертвого инопланетянина, по всей видимости, принесенного в жертву. По крайней мере, так считают его подписчики.

Пользователи видеохостинга YouTube прониклись откровенным видео с Красной планеты и полностью согласны с предположением уфолога о том, что это пришелец, который вытянулся на скалистой поверхности во весь рост. При желании можно разглядеть длинные ноги, руки и голову.