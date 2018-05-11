Напавшего на Фельгенгауэр мужчину отправили в психбольницу

Бориса Грица, напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, отправили на лечение в психбольницу. Такое решение принял Пресненский суд Москвы, передаёт РИА «Новости».

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Психическое расстройство подсудимого представляет опасность для окружающих, и до помещения в клинику он останется под стражей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

В октябре прошлого года гражданин Израиля и России Борис Гриц проник в редакцию «Эха Москвы» и напал на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Он нанёс ей удар острым предметом в шею. Как заявил на допросе Гриц, он напал на Фельгенгауэр потому, что в течение пяти лет она подвергала его «телепатическому преследованию».

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