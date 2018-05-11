Напавшего на Фельгенгауэр освободили от ответственности

Пресненский суд Москвы освободил Бориса Грица, совершившего в 2017 году нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, от уголовной ответственности, говорится в сообщении радиостанции.

В постановлении судьи Елены Абрамовой говорится, что Гриц освобожден от уголовное ответственности за совершение общественно опасного деяния как лицо, страдающее психическим расстройством. В связи с этим Гриц будет направлен на принудительное лечение, как и требовало государственное обвинение.

Напомним, 23 октября гражданин России и Израиля Борис Гриц проник в гостевую комнату редакции «Эха Москвы» и полоснул телеведущую по горлу ножом. Татьяну Фельгенгауэр доставили в больницу и прооперировали.

В суде Гриц заявлял, что не имел намерения убивать Фельгенгауэр, которая, по его словам, связывалась с ним телепатически, а затем начала его «сексуально насиловать».