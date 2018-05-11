Наши в Каннах: как Елена Летучая, Анна Чиповская, Светлана Устинова, Аглая Тарасова и другие проводят время на фестивале

Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым

Каннский кинофестиваль в разгаре: каждый вечер звезды блистают на красной дорожке, а критики выносят вердикты все новым картинам. Но жизнь кипит не только в кинозале, ведь в эти дни небольшой городок на Лазурном берегу превращается в мировую светскую столицу: сюда съезжаются не только главные кинозвезды планеты, но и ведущие представители шоу-бизнеса, истеблишмента, творческой элиты, просто богачи и тусовщики в конце концов. Конечно же, в Каннах то и дело слышится и русская речь — одни здесь по делу, другие — за компанию. Но все без исключения наслаждаются прекрасной погодой, атмосферой праздника кино и той самой "сладкой жизнью", к которой позволяет прикоснуться кинофестиваль, где за соседним столиком с тобой может оказаться Пенелопа Крус или Кейт Бланшетт.

Ирина Шейк

В этом году, как и обычно, во Франции высадился десант российских звезд: Анна Чиповская, Светлана Устинова, Аглая Тарасова, Елена Летучая и многие другие гостят на фестивале. Повод достойный: в основном конкурсе участвует картина от России — "Лето" Кирилла Серебренникова, который не смог приехать на премьеру своего фильма, так как находится под домашним арестом как участник уголовного дела о мошенничестве и хищении государственных средств. Премьера ленты прошла с аншлагом и превратилась в акцию поддержки режиссера, а после показа весь зрительный зал встал и устроил овацию в честь опального кинематографиста.

Но радостные моменты все же затмевают грустные — судя по фотографиям, в Каннах звездам весело. Самые яркие снимки — в нашей подборке.

Анна Чиповская

Светлана Устинова и Анна Чиповская

Светлана Устинова

Светлана Устинова и Илья Стюарт

Аглая Тарасова

Елена Летучая

Елена Летучая, Юрий Анашенков и Надежда Сысоева

Надежда Сысоева

Надежда Сысоева фотографирует Мурада и Наталью Османн

Наталья Османн

Екатерина Мцитуридзе и Хавьер Бардем

Екатерина Мцитуридзе

Рома Зверь с женой Мариной Королевой

Премьера фильма "Лето"

Илья Стюарт, Ирина Старшенбаум

Владислав Опельянц

Мария Поезжаева (Опельянц)

Мария Лемешева