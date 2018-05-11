Наталья Водянова сфотографировалась с футболистами для обложки Vogue

Федор Смолов, Юлиан Дракслер, Наталья Водянова, Даниэл Алвес

Подготовка к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России, вышла на финишную прямую. Вот и российская версия журнала Vogue выпустила тематическую обложку июньского номера, на которой предстала Наталья Водянова в окружении троих футболистов: Федора Смолова, Даниэла Алвеса и Юлиана Дракслера.

Тот момент, когда ты на обложке самая одетая,— иронично прокомментировала снимок российская супермодель, поделившись кадром обложки в Instagram.

Федор Смолов, Юлиан Дракслер, Наталья Водянова, Даниэл Алвес на обложке Vogue

Над снимком работали фотографы Луиджи Мурено и Янго Хенци, которые, к слову сказать, подготовили и обложку июньского номера японского Vogue, сфотографировав Джиджи Хадид.

Ранее стало известно, что Федор Смолов попал в расширенный состав сборной России для подготовки к 21-му чемпионату мира по футболу FIFA.

Наталья Водянова на обложке польского Vogue в мае