Найем: У брата угнали мотоцикл

Нардеп Мустафа Найем попросил присылать ему информацию о мужчине, который угнал у его брата мотоцикл Honda. Соответствующую запись Найем разместил в Facebook.

«Давайте сделаем этого парня известным. Угнал мотоцикл моего брата прямо под Апелляционным судом города Киева, на Соломенской площади 2-а. Белая Honda CBR 125 2014 года выпуска, госномер АА7937 АВ. Пишите мне, брату или сразу обращайтесь в полицию, если вы его узнали или у вас есть какая-либо информация о его личности», – призвал Найем.

Тех, кто будет писать комментарии в стиле «пусть ищет реформированная полиция» или «что-то вам не везет в последнее время», Найем пообещал отправлять «в далекое пешее эротическое путешествие».

Ранее сообщалось, что во Львовской области нетрезвый мужчина угнал автобус.

Фото: Мустафа Найем / Facebook