«Не жилец»: Помощник Трампа считает, что можно не прислушиваться к мнению Мааккейна

Специальный помощник американского президента Дональда Трампа Сара Сэдлер пошутила на счет сенатора Джона Маккейна, который борется с раком мозга, заявив, что к его словам можно уже не прислушиваться.

Об этом в пятницу сообщает местное издание The Hill, которое ссылается на свои источники в Белом Доме. В частности, сообщается, что 80-летний Джон Маккейн высказался против утверждения на пост главы ЦРУ Джины Хаспел – бывшего первого заместителя предыдущего директора Центрального Разведуправления США Майка Помпео. Комментируя слова Маккейна в ходе внутреннего совещания, Сара Седлер заявила:

«Они не имеют значения, ведь в любом случае он уже не жилец».

После того, как эта неудачная шутка просочилась в СМИ и те обратились в Белый дом за комментариями, в американской администрации заявили, что уважают служение Джона Маккейна своей стране и молятся в это непростое время и за него, и за его родных.

Сама Сара Сэдлер отказалась комментировать свои слова. Однако газета, ссылаясь на свой источник, сообщает, что позже помощник президента Трампа позвонила дочери сенатора и извинилась.

Напомним: агрессивную форму рака – глиобластому – Джону Маккейну диагностировали в июле 2017 года. С тех пор он перенес операцию на мозге и заявил журналистам, что не знает, сколько еще проживет.