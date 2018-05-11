Немецкое СМИ «разделило» Россию после Путина

Пока в России готовились встретить День Победы, в Германии были серьезно озабочены совсем другим делом — местные СМИ гадали, как они будут делить нашу Россию после ухода Путина и нового переворота. Застрельщиком и главной трибуной этого «очень актуального» разговора, учитывая недавнюю инаугурацию и будущие шесть лет руководства страной, выступило одно из ведущих немецких изданий Die Welt, которое и рассказало своим немецким читателям, как нищая слабая Россия устроит Майдан и будет чуть не на коленях слушать, что скажет ей «цивилизованный Запад».

Сначала журналисты Die Welt провели экскурс в нашу историю. «Крах Советского Союза в 1991 году и последовавшая затем попытка европеизации новой Российской Федерации стали для Запада неожиданностью. В Вашингтоне, Брюсселе и Бонне не разрабатывалось никаких проектов и планов для создания демократической и прозападной России и тогда, когда перестройка Горбачева в конце 1980-х годов все отчетливее напоминала революцию. В результате Запад не вел себя по отношению к новой России при Борисе Ельцине неуважительно, как это сегодня утверждается порой историками-профанами… Конечно, предпринимались и многочисленные отдельные шаги в правильном направлении, так, например, прием России в Совет Европы, превращение Большой семерки в Большую восьмерку или создание Совета НАТО-Россия. Однако, в отличие от новой Федеративной Республики 1950-х годов, для новой Российской Федерации 1990-х годов не было разработано ни ясных стратегических представлений, ни далеко идущих шагов по включению постимперского государства в содружество западных государств. Более серьезные в концептуальном отношении проекты Запада, такие как, например, так называемые четыре пространства между ЕС и Россией от 2003 года (экономика, свобода, безопасность, юстиция) или же германо-российское партнерство по модернизации от 2008 года, были разработаны тогда, когда уже начала крепнуть система Путина. Тем самым эти сами по себе похвальные инициативы запоздали», — сообщило немецкое СМИ.

Касательно историков-профанов, конечно, повеселило. Особенно учитывая количество еще живых свидетелей того, как вел себя с нами тогда Запад. А вот то, что там не ожидали или не имели плана — это господа немцы серьезно привирают. Уничтожение советской экономики, оборонного потенциала, Сорос в образовании и в культуре— это только поверхностный обзор этих реализованных планов. Планы были, и не хуже чем в отношении Украины, просто восстание в октябре 1993 года заставило их серьезнейшим образом скорректировать, дабы не случился «возврат в кровавое прошлое», как писали тогда наши СМИ. Что же касается «правильных инициатив», то они не запоздали, просто немецкий журналист забыл, что до Путина Россию рассматривали как страну третьего мира, которая вот-вот развалится. И только когда стало ясно, что ни африканизации, ни развала не будет, то тогда «пошли на уступки».

Однако, вернемся к их версии, где они объясняют, почему мы, убогие, должны приползти к ним в ЕС: «Путин создал с 1999 года своеобразный корпоративно-клептократический порядок в России. Этот псевдодемократический режим, как и якобы советская система демократических советов, недолговечен и обречен на провал. Это лишь вопрос времени, когда рухнет система Путина. В конечном счете, будущее России может быть обеспечено лишь пошаговой интеграцией в западные структуры экономики и безопасности. Для Москвы не существует никакой азиатской альтернативы европейскому интеграционному проекту (если не учитывать неравный альянс с Китаем или хрупкую диктаторскую ось). Россия слишком слаба, чтобы сформировать самостоятельный полюс в мультиполярном мире. Как и клептократия Путина, его Евразийский экономический союз — это временное образование. Россия — часть Европы, а не мифологической Евразии. Иначе, чем после краха Советского Союза, но Запад должен заранее готовиться к новому российскому падению режима и новому, третьему, прозападному повороту Москвы после февраля 1917 года и августа 1991. В ближайшие годы, вероятно, будет наблюдаться — как уже было после огромной напряженности в начале 1980-х годов — весьма опасное ухудшение отношений между Западом и Москвой. Однако возвращение так называемых российских европейцев, как их назвал историк из Айхштетта Леонид Лукс, то есть прозападных интеллектуалов, на руководящие посты в Москве, в конечном счете неизбежно. На этот раз у Запада должен иметься не только уже разработанный в деталях план действий на случай новой попытки европеизации России. Он уже сейчас может способствовать предварительной публикации плана интеграции», — продолжает Die Welt.

Вот так, друзья, нас без нас уже женили — никакой силы Россия не представляет, ибо слабая и ничтожная, на фоне гиперстраны Германии, которая правда стоит по стойке смирно в Вашингтоне, но это ведь такие мелочи — суверенитет. Кому он интересен. Никакой Евразии нет, Китай есть, но он не в счет, вот чуть-чуть еще и приползут русские. Вам это не напоминает российских аналитиков, которые уже как четыре года обещают нечто подобное на Украине. Или Украинских, которые ровно столько же кормят своего читателя сказками про развал России, который уже вот завтра. Правда, отличие есть, здесь не просто предлагается подождать, а открытым текстом требуют готовить конкретный план к новому перевороту, чтобы усадить своих «российских европейцев», вроде Ксении Собчак и Альфреда Коха, на руководящие места.

Более того, далее нам предлагается идти строго в фарватере Украины.

«Уже сегодня существует практический образец предложения, которое Запад мог бы сделать постимперской России: политика ассоциации и интеграции Брюсселя по отношению к постсоветским государствам «Восточного партнерства» ЕС.

Конкретно это означает, что Запад — как уже было с Украиной или Грузией — предложит России план действий по либерализации визового режима в рамках Шенгена и углублению зоны свободной торговли с ЕС, а также постепенное вхождение в НАТО.

Тем самым Запад не только восстановит форматы кооперации с Москвой, существовавшие до 2014 года, то есть саммиты Большой восьмерки, саммиты ЕС-Россия, переговоры о членстве в ОЭСР, партнерство с НАТО в интересах мира и так далее. После реализации детальной подготовительной программы (план действий по облегчению визового режима) Брюссель дал бы россиянам возможность свободных поездок по Европе. В качестве примера для создания сплошной зоны свободной торговли между Ванкувером и Владивостоком могли бы служить соглашения об ассоциации ЕС с Республикой Молдавия, Украиной и Грузией. В конечном счете и НАТО могла бы предложить России, подобно обещаниям о членстве в этой организации Украины и Грузии от 2008 года, будущее вступление в НАТО, а также совместное осуществление так называемого Плана действий по членству. Подобные предложения можно было бы сделать и поддерживающим тесные связи с Москвой Белоруссии и Армении», — рассказывают в немецком СМИ.

Автор явно очень далек от реальной жизни, если считает, что после этого все россияне должны немедленно свергать Путина и бежать за безвизом. Назвать Незалежную примером для подражания — это ну очень смело. Если нам предлагается раздербанить страну на олигархаты, устроить гражданскую войну, добить собственную экономику и стать лидером по вымиранию населения, бить своих ветеранов и плевать в собственных предков ради обещания когда-то может быть, но точно не сегодня, торговать с ЕС на равных и вступить в НАТО — это и есть путь на Запад, то нет. Спасибо, мы как-нибудь сами, потихоньку останемся «несуществующей» Евразией, но такого счастья нам не нужно. Вы как-то сами это пройдитесь и потом нам расскажите.

А между тем, публикация продолжалась и Остапа явно понесло. «Смысл этой публикации с таким обширным предложением состоит в том, чтобы показать россиянам уже теперь, что для их страны существует жизнь после Путина, без империи и в составе Европы. В обмен на отказ России от различных внешнеполитических авантюр, вывода российских войск из Республики Молдавия, из Грузии и с Украины с учетом полного восстановления территориальной целостности и суверенитета этих трех стран, Российская Федерация стала бы частью Запада в экономическом отношении, а также в вопросах политики безопасности. Поскольку Россия стала бы сама тогда частью зоны свободной торговли с ЕС и НАТО, то официальные оправдания Москвы из-за притязаний Украине отпали бы. Не было бы более никаких оправданий для российской аннексии, оккупации и экспансии в постсоветском пространстве, поскольку эти страны стали бы частью того пространства в области экономики и политики безопасности, к которой будет принадлежать и сама Россия.

Опубликовав такой детальный план по кооперации, ассоциации и интеграции для постимперского российского национального государства, Запад был бы не просто лучше подготовлен к новой попытке демократизации России, чем в 1917 или 1991 годах. Европейские дипломаты, западные политики, российские демократы, политические эксперты и активисты гражданского общества получили бы уже сегодня важный инструмент для аргументации в своих средствах массовой информации. То, что этот путь развития и прощание с империей для их страны желательны, россияне, конечно, должны понять сами. Дни Путина и его хрупкой политической системы в любом случае сочтены. Тогда, наконец, настанет время нового поворота в России и нельзя будет повторять тяжелые ошибки 1990-х годов», — подводят итог в Die Welt.

То есть, помимо приглашения прогуляться по пути Украины, нам предлагают: сдать Асада, вернуть Крым и слить Донбасс, удовлетворить все притязания Украины (что невозможно в принципе, ибо для майданных властей Россия должна со времен татаро-монголов), вывести миротворцев из Приднестровья, Абхазии, Осетии и спровоцировать тем самым там новую резню живущих там граждан России, а затем услышать что-то вроде Клинтоновского «упс», когда станет ясно, что в России вместо «демократии» наступил полный развал. Хотелось бы верить, что верховная власть в России осознает что все это—путь в никуда. И не только осознает, но и в состоянии контролировать «несознательных» членов правительства и прочую олигархическую публику, называющую себя политической элитой.

http://katyusha.org/view?id=9866