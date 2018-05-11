Новое правительство РФ будет сформировано к 18 мая

Исполняющий обязанности помощника президента РФ Юрий Ушаков заявил, что новое правительство России будет сформировано ко встрече президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоится 18 мая в Сочи, сообщает RNS.

Ушаков отметил: «У нас правительство уже к этому времени будет сформировано, и немецкое руководство во всю работает, поэтому состоится очень интересный обмен мнениями».

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выразила мнение, что новое правительство может быть сформировано к 15 мая: «У них есть неделя, по законодательству, так что на следующей неделе мы уже будем знать новый состав правительства. Я думаю, к 15 числу будет полная определенность» (цитата по РИА Новости).