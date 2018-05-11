Новый роман? Эмбер Херд проводит время с экс-бойфрендом Хайди Клум Вито Шнабелем

Эмбер Херд и Вито Шнабель

Прошло три месяца после окончательного расставания Илона Маска и Эмбер Херд. И вот на днях 46-летний основатель компании Tesla вышел в свет с новой девушкой, 30-летней канадской певицей Граймс, а теперь и Эмбер вновь заставила говорить о своей личной жизни.

В прессу попали кадры, сделанные папарацци в Нью-Йорке. На снимках 32-летняя актриса запечатлена на заднем сиденье автомобиля вместе с 31-летним арт-дилером Вито Шнабелем. На этих фото Эмбер выглядит немного сонной и не пытается скрыться от камер.

Эмбер Херд и Вито Шнабель

Осенью прошлого года, напомним, стало известно о расставании Шнабеля и Хайди Клум после трех лет романа. А спустя неделю после обсуждения в прессе этой новости Вито арестовали по подозрению в хранении и распространении наркотиков.О дружбе Херд и Шнабеля не было известно, их не видели вместе раньше, как пишет западная пресса. К слову, свежие кадры, вызвавшие интерес таблоидов, папарацци сделали за два дня до выхода Эмбер на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2018.

Эмбер Херд

Вито Шнабель