О позиционных боях и наращивании сил: начнут ли ВСУ наступление на Донбассе — сводка с фронтов (ФОТО, ВИДЕО)

Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю (28.04.18 — 04.05.18).

Поздравляю ветеранов с праздником Великой Победы 9 мая!

На минувшей неделе с 30 апреля произошло переименование «АТО» в «ООС» («операцию объединенных сил»). В связи с этим мирные жители опасались обострения ситуации на фронте. Были также опасения, что ВСУ в связи со сменой руководства операции начнут наступательные действия на Республики.

Кстати, такие опасения высказывались военными и аналитиками в различных СМИ. Но пока подтверждается моя оценка ситуации — считаю, никаких наступлений не будет, возможно, продолжатся провокации и как следствие гибель мирных жителей и разрушение жилищного фонда.

Самих обстрелов было меньше, а именно 165 раз, что значительно меньше, чем на прошлой неделе, на которой нас обстреляли 231 раз.

Военнослужащие ВСН

Обстрелы и провокации ВСУ действительно имели место.

Всего за прошедшую неделю погибло двое и ранено шесть мирных жителей. Также погибло двое и ранен один военнослужащий ВС ДНР.

В ЛНР, к сожалению, также погиб один военнослужащий, защищавший Калиновку.

ДНР

Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения.

Нашей разведкой зафиксированы:

— 152-мм самоходные гаубицы «Акация» — 12 единиц;

— 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б» — 3 единицы;

— 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» — 17 единиц;

— 100-мм противотанковая пушка «Рапира» — 4 единицы;

— зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» — 3 единицы;

— танки Т-64 и Т-72 — 9 единиц.

ЛНР

По информации от местных жителей в Новоайдарском районе, между населенными пунктами Смоляниново и Муратово расположены два ракетных комплекса «Точка-У».

Расстояние от населенного пункта Муратово до линии соприкосновения составляет тридцать километров, при этом максимальная дальность стрельбы данного ракетного комплекса — 120 км.

Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.

28.04.18, суббота

По данным МО ДНР, в субботу ВСУ обстреляли территорию республики 12 раз, погиб военнослужащий ВС ДНР, погибли двое и ранено трое мирных жителей ДНР.

За субботу ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз.

В гостях у ветерана Анатолия Бондаря

ВСУ обстреляли посёлок Донецкий

29.04.18, воскресенье

По данным МО ДНР, в воскресенье ВСУ обстреляли территорию республики 16 раз.

В результате обстрела н.п. Еленовка из стрелкового вооружения получил ранения мирный житель Левченко Е.В., 1976 г.р.

В воскресенье ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.

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Боец «Рада»

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30.04.18, понедельник

По данным МО ДНР, в понедельник ВСУ обстреляли территорию республики 28 раз.

За понедельник ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.

ВС ДНР подавили огневые точки, с которых были ранены мирные жители

Боец «Механик»

Боец «Брат»

Нам бы день простоять, да ночь продержаться

01.05.18, вторник

По данным МО ДНР, во вторник ВСУ обстреляли территорию республики 22 раза, погиб один военнослужащий ВС ДНР, в результате обстрела н.п. Верхнеторецкого из автоматических гранатометов получили ранения двое мирных граждан ДНР — Чернобаев В.Г., 1960 г.р., и Чернобаева Л.А., 1964 г.р.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.

Боец «Грач»

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Боец «Электрик»

02.05.18, среда

По данным МО ДНР, в среду ВСУ обстреляли территорию республики 20 раз, ранен один военнослужащий ВС ДНР.

В среду ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз.

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03.05.18, четверг

По данным МО ДНР, в четверг ВСУ обстреляли территорию республики 27 раз.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 9 раз, погиб один военнослужащий НМ ЛНР.

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04.05.18, пятница

По данным МО ДНР, в пятницу ВСУ обстреляли территорию республики 27 раз, ранено двое военнослужащих ВС ДНР.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.

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Всего за прошедшую неделю

ВСУ обстреляли ДНР 165 раз и выпустили по территории Республики 60 снарядов калибром 122 мм, более 30 танковых снарядов и 600 мин калибром 82 мм и 120 мм, не считая вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Погибло двое и ранение получил один военнослужащий ВС ДНР, погибли двое и ранения получили шесть мирных граждан Республики.

Обстрелу со стороны ВСУ подвергались районы четырнадцати населённых пунктов Республики. Результатом обстрела стали различные повреждения двенадцати жилых домов и девяти единиц гражданской техники.

ВСУ обстреляли ЛНР 39 раз. Огонь велся из 82-мм и 120-мм миномётов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия.

Всего по территории Республики было выпущено более 496 снарядов, мин и гранат. Погиб один военнослужащий ВС ЛНР.

Анализ нарушений режима прекращения огня

Всем терпения и здоровья!