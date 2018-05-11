Обнародован состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал список игроков, которые примут участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

В расширенную заявку попали следующие футболисты:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин», Казань), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург);

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все — «Рубин», Казань), Илья Кутепов («Спартак», Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА, Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Самедов, Роман Зобнин (оба —«Спартак», Москва) Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Александр Ташаев («Динамо», Москва), Денис Черышев («Вильярреал», Испания)

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив», Москва), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

В расширенный список также включены семь игроков Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев (оба — «Локомотив», Москва), Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков (оба — «Спартак», Москва), Антон Швец («Ахмат», Грозный), Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит», Санкт-Петербург).