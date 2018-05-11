«Они просто дожидаются хозяев»: в РФ портреты ветеранов выбросили на помойку

После Дня Победы в социальных сетях Кабардино-Балкарии появились ужаснувшие всех пользователей фотографии. На них запечатлены портреты ветеранов Великой Отечественной войны. По предварительным данным, их выбросили после шествия «Бессмертного полка».

Портреты выбросили в городе Баксане. Автор снимков в нескольких ракурсах запечатлел лежащие на земле фотографии с портретами участников Великой отечественной войны. Некоторые из фанерок были прислонены к деревьям, при этом портреты ветеранов стояли вниз головой.

Снимки попали в социальные сети и вызвали шквал эмоций у интернет-сообщества. Возникло предположение, что городские власти, пытаясь раздудь масштаб «Бессмертного полка», заставили баксанских школьников промаршировать с портретами чужих родственников. После парада подростки выбросили фотографии ветеранов на первой попавшейся лужайке.

Есть и другая версия — многие жители республики назвали произошедшее провокацией и «информационным вбросом». По их мнению, портреты аккуратно прислонили к дереву — они просто дожидаются хозяев, участвующих в общероссийской акции.