Опрошенные россияне не поверили в повторение событий в Армении в РФ

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78% россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, полагают, что в России повторение недавних событий в Армении исключено, сообщает «Интерфакс».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник», посвященный фактической смене власти в Армении — уход Сержа Саргсяна с поста премьер-министра республики, назначение главой кабмина лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна и переход правящей Республиканской партии в оппозицию — был проведен 7-8 мая 2018 года среди 2000 россиян в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ отмечает: «В России события, подобные тем, что мы наблюдаем в Армении, более трех четвертей россиян, следящих за ситуацией (78%), считают в настоящее время невозможными. Подобную вероятность допускают только 15% (эта доля заметно выше средневыборочной в группе 18-24-летних — 30%)».

Чаще всего респонденты называли события в Армении «бархатной революцией» (28% среди тех, кто в курсе событий).

Что касается влияния событий в Армении на российско-армянские отношения, 47% респондентов не склонны ожидать ухудшения. 28% опрошенных полагают, что отношения ухудшатся, 20%, напротив, ожидают улучшения, а 27% полагают, что ситуация никак не повлияет на двусторонние связи.