Опрошенные россияне перестали доверять источникам информации

27% опрошенных россиян заявили, что нет таких источников информации, которым они доверяют больше других. Это стало известно по итогам опроса, проведенного в апреле 2018 года фондом «Общественное мнение» (ФОМ), результаты которого опубликовал «Коммерсант». Даже телевидение, которому весной 2015 года больше доверяли 63% респондентов, в 2018 году на первое место поставили только 43% опрошенных.

Россиян просили ответить на вопросы: «Есть ли источники информации, которым вы доверяете больше, чем остальным? И если да, то каким именно? Назовите не более трех таких источников».

20% опрошенных россиян больше доверяют новостным сайтам в интернете, это на 5% больше, чем в 2015 году. Печатной прессе доверяют 8% россиян и столько же верят форумам, блогам и соцсетям. Больше доверяют разговорам с друзьями и родственниками 7% респондентов. На последнем месте в опросном листе оказалось радио — 6%.

Согласно же результатам апрельского опроса «Левада-центра» телевидение остается главным источником информации в России — новости при помощи телевидения узнает 85% опрошенных. При этом заслуживающим доверие источником информации телевидение назвал 51% респондентов.

Опрос проводился 28-29 апреля среди 1500 россиян в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.