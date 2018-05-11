Осужденный за убийство пяти байкеров покончил с собой в СИЗО

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство пяти членов байк-клуба Илья Асеев найден мертвым в камере следственного изолятора в Зеленограде, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

«Осужденный найден мертвым в камере. По данному факту проводится служебная проверка. По предварительным данным, осужденный совершил суицид», — цитирует агентство сотрудника пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

Проверку обстоятельств смерти осужденного уже начали сотрудники Следственного комитета России. «Назначено судебно-медицинское исследование», — уточнила пресс-служба СКР, добавив, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Приговор Асееву был вынесен 20 ноября 2017 года, а преступление, в котором его признали виновным, произошло в подмосковной деревне Челохово в ночь на 8 мая 2016 года. Туда приехали пятеро байкеров, чтобы подготовить площадку для концерта в честь Дня победы возле заброшенного здания пивоваренного завода.

Следствие пришло к выводу, что между байкерами и Асеевым возник конфликт, поэтому последний сходил домой за карабином «Сайга» и застрелил всех пятерых.

На суде мужчина объяснил, что собирался выстрелить в воздух, чтобы просто напугать противников, но случайно попал в одного из них, а потом убил остальных, чтобы не оставлять свидетелей. При этом двух женщин, которые приехали вместе с байкерами, Асеев не тронул. Он попытался скрыться с места преступления, но вскоре был задержан.

Дело Асеева рассматривала коллегия присяжных, которые признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Мособлсуд приговорил его к пожизненному заключению и удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на 15 млн рублей и материального ущерба в размере свыше 679 тысяч рублей, а также возмещении 62,5 тысячи рублей затрат потерпевших на адвокатов.