Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, как возле Верховной Рады нащупал в сумочке народного депутата Надежды Савченко не менее одной гранаты.

Так, Матиос сообщил: «Я выхожу из Верховной Рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. Я говорю: „Надя, вы что, камни носите в сумке?“. И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая … и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю:"Отдай сумку, Надя!» Она: «Нет». Я говорю: «Ну, у тебя там запрещенные вещи».

По его словам, после этого Савченко засунула руку в карман пальто, где хранила пистолет, а он обратился за помощью к нардепу Андрею Левусу. На уточняющий вопрос, действительно ли у Савченко были гранаты в сумке, он ответил: «Да. И народные депутаты, которые подошли к ней и выводили из зала, смогли ее вывести за пределы Верховной Рады, и она села в машину и там оставила это все. Они их не смогли забрать у нее, эти гранаты. Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три».

Embedded video for «Отдай сумку, Надя»: Матиос рассказал, что нащупал у Савченко в сумке

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