Откройте расчетный счет в банке для ООО

Расчетный счет – это банковская услуга для компаний. С ним к вам приходят и посылаются деньги по безналичному расчету, уплачивается зарплата сотрудникам и ведется отчет перед государством. По закону счет в банке должен быть у всех ООО.

Вам не нужно будет заказывать отдельные зарплатные карты, а сотрудники будут получать зарплату, как им благоприятно, если вы захотите быстро открыть расчетный счет ооо.

Если у вас есть сотрудники, вы можете оплачивать зарплату через Модульбанк. Для этого загружаете список сотрудников своего ООО с размером зарплат в интернет-банк, жмете кнопку, и деньги уходят на карты сотрудников. Если заработок не меняется, в следующем месяце можно продублировать платежку одной кнопкой.

В Модульбанке есть три тарифа на сервис расчетных счетов для ООО:

А) Стартовый — для организаций, которые работают без подрядчиков и поставщиков. Абонентской платы нет, комиссия за перевод физлицам — 0,75 % от суммы перевода, но не мельче 90 рублей. Снятие наличных — 1,5% от суммы. С этим тарифом вы можете испытать Модульбанк бесплатно.

Б) Оптимальный — для небольших ООО, которые взаимодействуют с поставщиками и подрядчиками. Абонентская плата — 490 рублей в месяц. Комиссия за перевод — 19 рублей. Снимать наличные до 50 000 рублей в месяц — бесплатно.

В) Безлимитный — для ООО, которые систематически получают и отправляют деньги и платят зарплату сотрудникам. Абонентская плата — 4500 рублей в месяц, переводы и снятие наличных до 100 000 рублей — бесплатно.

Счет открывается в три шага:

- Первый. Вы регистрируетесь на сайте банка и указываете ОГРН компании, номер телефона и почту. Через пять минут мы присылаем вам реквизиты и даем доступ в личный кабинет.

- Второй. Сотрудник банка связывается с вами для того, чтобы договориться о встрече — встреча необходима, чтобы подписать договор на обслуживание. Вы сами выбираете, где и когда повстречаться — в отделении банка, или у вас в офисе.

-Третий. Мы доставляем документы точно к назначенному времени и помогаем оформить договор. Вы можете получать и переводить деньги в тот же день — ждать решения банка несколько дней не придется.

Зарплатный проект работает на Оптимальном и Безлимитном тарифах. Абонентской платы нет — вы платите только комиссию за перевод каждому сотруднику. Если у вас возникнет срочный вопрос и вы позвоните на наш единый номер — мы ответим в течение 3-х гудков. Мы не практикуем время ожидания звонка с болтовней о том, как для нас важен ваш звонок.