Песков опроверг обсуждение продления полномочий президента на третий срок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение продлить президентские полномочия с закрепленных в Конституции двух сроков до трех сроков, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с соответствующей инициативой. 10 мая парламент Чечни рассмотрел вопрос о внесении в Государственную Думу подготовленного ими законопроекта о поправке к Конституции РФ «О сроках замещения должности президента РФ» и постановил внести эту инициативу на рассмотрении Госдумы.

Однако Песков напомнил, что срок президентских полномочий является конституционным вопросом: «В данном случае это не вопрос, который на повестке дня президента, и сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменений в основной закон».