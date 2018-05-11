Песков отказался обсуждать судьбу Минобрнауки до утверждения кабмина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о грядущем разделении Минобрнауки РФ на два ведомства — Министерство образования и Министерство науки, сообщает РИА Новости.

Напомним, обсуждение этой идеи подтвердил ректор МГУ Виктор Садовничий, а источники сообщили, что после разделения будет ликвидировано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) — его полномочия перейдут новому Министерству науки.

Однако Песков отказался от комментариев: «Сначала структура кабинета министров, она предлагается председателем правительства президенту».

Аналогичным образом Песков ответил на вопрос о возможном назначении экс-министра финансов, ныне главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на пост руководителя Счетной палаты: «Как вы знаете, мы никогда не анонсируем каких-то кадровых решений, как правило, и не будем этого делать и на этот раз. Я только могу сказать, что пока каких-то решений президентом не принималось на этот счет, и если, и когда они будут приняты, мы сразу сообщим. Но пока не было никаких решений».