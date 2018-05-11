Песков подтвердил встречу Путина с новым премьером Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина 14 мая с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Песков сообщил ТАСС, что повестка дня будет достаточно напряженной.

«В понедельник состоится саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина и с Пашиняном, и с, и с Лукашенко, и с Назарбаевым», — сказал Песков.

Напомним, 14 мая начнется саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сочи. О том, что на нем может состояться двустороння встреча Путина и Пашиняна, 9 мая сообщил посол РФ в Армении Иван Волынкин.

В тот же день Никол Пашинян на пресс-конференции в Степанакерте заявил, что многого ждет от саммита. По его мнению, товарооборот между странами должен вырасти, чтобы граждане России и Армении почувствовали только положительный эффект.