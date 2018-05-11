Почему Россия не попала на «Евровидение»: Аксюта объясняет причину неудачи Самойловой

Поклонники исполнительницы Юлии Самойловой, представляющей нашу страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение - 2018», несколько часов назад желали победы своей любимице. Однако певица, которая во втором полуфинале исполнила песню I Won"t Break, не смогла пробиться в десятку финалистов.

Напомним, что это была вторая попытка Самойловой принять участие в конкурсе. В 2017 году Киев отказался впустить девушку на территорию Украины по той причине, что она принимала участие в концертах в российском Крыму.

Юлия Самойлова



Юлия Самойлова тщательно готовилась к своему нынешнему выступлению, делилась эмоциями с подписчиками в микроблоге:

Дикие будни. Ураган эмоций и мыслей. Эх.. так много всего приходится переживать, решать массу вопросов к которым не была готова. Честно, и эмоционально, и физически, все не так просто. Но благодаря Вашей поддержке я наполняюсь светлой энергией! Спасибо, что со мной.

Однако конкурс для россиянки завершилась на втором полуфинале. По результатам голосования исполнительница не смогла набрать нужное количество баллов для выхода в финал. Ситуацию изданию «Комсомольская правда» прокомментировал Юрий Аксюда - главный продюсер музыкальных развлекательных программ Первого канала, взявший на себя ответственность за то, что Россия не будет участвовать в финальном этапе «Евровидения»: «Я не знаю, что повлияло на наш невыход. Мне сложно отвечать на этот вопрос по двум причинам. Во-первых, я сам являлся продюсером этого выступления. И сам подбирал режиссёра, авторский коллектив, который делал песню, костюмы и все остальное. Начнём с того, что это мой провал. Потом, я занимаюсь конкурсом 18 лет, и могу сказать, что «Евровидение» - это большая рулетка».

Певица Юлия Самойлова назвала свое участие в конкурсе «незабываемым опытом». Ее слова приводит РИА Новости.

А вы смотрели музыкальный конкурс «Евровидение-2018»?

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