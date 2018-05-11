Подготовка по математике по авторской методике

Независимо от того какой уровень подготовки у вашего ребёнка по математике, при хорошем обучении выпускные экзамены он гарантированно сдаст на 9 или 10 баллов. Дети, которые никогда раннее не участвовали в олимпиадах становятся победителями. Результаты централизованного тестирования изумляют: у многих набирается от 90 до 100 баллов. На занятиях у Ларисы Луневой – кандидата педагогических наук всегда хорошая атмосфера, в которых с легкостью раскрываются способности ребёнка.

Занятия Ларисы Ивановны Луневой дают потрясающие результаты по такому предмету, как математика100баллов.бел. Курс обучения проходит 11 месяцев, одно занятие в неделю (120 минут). Тем не менее, если есть основательная необходимость или желание – можно приходить на занятия и дважды в неделю, но это не обязательно (ни один наш ученик, получивший выше 90, и даже 100 баллов, не посещал нас 2 раза в неделю).

Начинаем трудится с первых чисел августа с тем, чтобы каждый ребёнок мог понять, подходим мы ему или нет (за собой мы также оставляем это право). И если вдруг кто-либо попал к нам по оплошности, то он может найти себе других педагогов – в сентябре ещё не поздно. Хотя, такое приключается крайне редко. Ведь ребята являются к нам по рекомендациям (учащихся прошлых лет и коллег), и они уже заблаговременно настроены на серьезную работу и знают – здесь им протянут руку помощи, но, в тоже время, лентяев не потерпят. Заканчивается обучение в 18.00 в день накануне ЦТ по математике (поддерживаем до последней минуты).

Преподавание – по авторской методике, абсолютно отличающейся от используемой в школах. Мы нацелены на развитие. ЦТ невозможно написать на высокий балл, каждое задание ЦТ раскусить может только человек с развитым мышлением и намётанным вниманием. Задания ЦТ элементарны, но вот дать на них правильный ответ довольно сложно. Содержание материалов ежегодно обновляется в зависимости от того, что предлагается на РТ и от программы вступительных испытаний этого года.

В процессе обучения ребёнок получает весь теоретический материал в удобном и легко запоминающемся виде.

Все объяснения мы проводим индивидуально каждому ребенку при возникновении у него затруднений в деятельности. На первом же занятии выявляются пробелы в знаниях и развитии каждого ребёнка и проводится необходимая коррекция.

На наших занятиях присутствует сильнейшая мотивация и психологическая подготовка.