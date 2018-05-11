Покупка удобного крепления для телевизора

Телевидение прочно вошло в нашу жизнь. Современные плоские жидкокристаллические модели телевизоров можно удобно расположить на тумбе или повесить на стену. Для этого нужно приобрести специальные крепления – кронштейны.

Так, интернет магазин «Цифровые решения» предложит вам не только крепеж для телевизора, но и крепеж для проектора, СВЧ, рессивера. В ассортименте есть разнообразные кабели, антенны, держатели для телефонов в автомобиль, различные полки, картридеры, разветвители и прочие атрибуты для техники. Зайдите на сайт компании по адресу http://digisol.ru/ и посмотрите ассортимент на сайте.

Кронштейны для крепления телевизора бывают настенные и потолочные, с фиксированным и потолочным креплением. Так, вы сможете быстро и надежно расположить ваш телевизор в удобном для вас месте.

Интернет магазин работает на рынке с 2013 года. Имеется три пункта самовывоза по Москве. Также рассмотрите варианты доставки посредством транспортных компаний СДЭК, «Деловые линии», также через почту и курьером. У каждой компании есть свои возможности по доставке, например, до ваших дверей или только до терминала компании.

Курьерская доставка производится по Москве и в пределах МКАД. Стоимость доставки будет зависеть от размеров упаковки вашей покупки. Базовая цена от 490 рублей.

Имеется несколько вариантов для оплаты товара, например:

Наличные при доставке товара курьером компании. Яндекс. Деньги Банковская карта. QIWI-кошелек.

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Для оформления товара нужно зайти на сайт и сделать предварительный заказ. Для этого положите выбранные товары в корзину. После этого вам поступит письмо для подтверждения операции. После процедуры обработки заказа вам поступит информация о поступлении товара в пункт самовывоза или в курьерскую службу. Не забудьте указать верный адрес по Москве или в границах МКАД, телефон, нужное время для доставки. Далее с вами свяжутся для уточнения деталей.

Если товар ненадлежащего качества, то вы сможете его вернуть в течение недели. Важно, чтобы товар был без следов эксплуатации, полный комплект, с чеком и инструкцией. Возврат можно предварительно согласовать, позвонив по телефону.