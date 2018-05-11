Полузащитник Сысуев признан болельщиками лучшим футболистом "Уфы" в апреле

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Полузащитник Дмитрий Сысуев признан болельщиками лучшим футболистом "Уфы" по итогам апреля, сообщается на официальном сайте клуба.

Сысуев победил в голосовании на официальный ресурсах клуба, набрав 40,6% голосов. Второе место занял голкипер Александр Беленов (18,3%), третьим стал хорватский полузащитник Иван Пауревич (8,2%).

"Уфа" в апреле провела пять матчей, одержав одну победу при двух ничьих и двух поражениях. Сысуев принял участие во всех играх, выходя в стартовом составе, и забил два мяча.