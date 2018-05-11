Порошенко анонсировал новые санкции ЕС за выборы в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга по итогам встречи с президентом Словении заявил, что за проведение выборов президента РФ в Крыму Евросоюз решил ввести санкции против России. Об этом сообщил телеканал «112 Украина».

«Мы только что получили сообщение как результат нашей интенсивной координации с партнерами по ЕС, что 8 мая Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении ограничительных мер в связи с подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Этим правовым актом в список индивидуальных санкций добавляются те лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ на территории Крыма», — сказал Порошенко.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал ужесточить санкции, введенные после присоединения к России Крыма, в том числе ввести персональные санкции в отношении политиков, приезжающих на полуостров.

В марте 2018 года Европейская служба внешних связей (EEAS) обнародовала заявление ЕС, в котором международная организация призывает страны мира присоединиться к антироссийским санкциям и объявляет нелегальными предстоящие выборы президента РФ на территории полуострова.