Правила медосмотра детей для приёма в закрытые учебные заведения предложили изменить

Порядок прохождения ребёнком медкомиссии при приёме в специальное закрытое учебно-воспитательное учреждение может быть сокращён путём учёта результатов прошлых медосмотров.

Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный Минздравом, размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.

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Изменения устанавливают возможность учёта при проведении медосвидетельствования несовершеннолетнего на наличие у него заболевания, препятствующего содержанию и обучению в специальном закрытом учебно-воспитательном учреждении, результатов врачебных осмотров, давность которых не превышает трёх месяцев с даты проведения обследования.

Кроме того, при принятии решения о допуске подростка к обучению в закрытом учебном заведении по состоянию здоровья предлагается учитывать и результаты флюорографии лёгких, внесённые в историю развития ребёнка, если их давность не превышает 12 месяцев с даты проведения исследования.

Инициатива, по мнению специалистов Минздрава, позволит совершенствовать порядок медицинского освидетельствования, в том числе сократить время его проведения.

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