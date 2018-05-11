Прокуратура не нашла вины Крушельницкого в положительной допинг-пробе

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что по результатам предварительной прокурорской проверки по факту положительной допинг-пробы керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде в Пхёнчхане спортсмен признан невиновным в применении допинга, сообщает «Интерфакс».

Свищев отметил: «"Нам не удалось провести расследование "по горячим следам", в будущем оно может занять много времени, которого у нас нет, так как судьба спортсмена скоротечна. Могу сказать, что нам пришло письмо из прокуратуры о результатах предварительной проверки, из которого четко понятно, что Александр невиновен. Он сам не употреблял, и халатности нет, что следует из результатов прокуратуры».

Поскольку упомянутое письмо является документов для служебного пользования, обнародовать его Свищев отказался, однако сообщил: «Скажу, что есть разработки прокуратуры, в которых они указывают на возможных лиц, которые могли быть причастными к данному инциденту. Были проверки на детекторе лжи, проведены оперативные действия, есть очерченный круг подозреваемых лиц. Ясно одно, что спортсмены наши не имеют отношения к случившемуся, у них нет мотивации, эта версия отброшена благодаря работе наших правоохранительных органов. Нам это очень важно, так как мы - команда, мы все вместе готовились, работали».

Напомним, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую награду ОИ-2018 в дабл-миксте — первую олимпийскую награду России в керлинге. Однако пару лишили медали после того, как в допинг-пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Спортсмен заявлял, что никогда не употреблял запрещенные препараты.