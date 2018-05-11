Путин обсудит с Лукашенко перспективы двухстороннего сотрудничества в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в Сочи 14 мая.

Лукашенко также встретится с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят проблемы и перспективы развития двухсторонних отношений, а также подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего государственного совета, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Из Сочи Александр Лукашенко отправится с рабочим визитом в Таджикистан, где встретится с президентом Эмомали Рахмоном.