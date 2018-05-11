Расходы ПФР на пенсии увеличат на 99 млрд рублей

В 2018 году расходы Пенсионного фонда (АФР) составят 7,35 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.

Общие затраты на пенсионное обеспечения составят 371 млрд рублей, в том числе расходы на выплату пенсий увеличатся почти на 99 млрд рублей.

Изменения предусматривают также сокращение трансферов из федерального бюджета на 68,3 млрд рублей. С поправками уже ознакомлено правительство.

Бюджет ПФР на 2018 год будет сформирован с учетом переходящих остатков прошлого года — 234,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин запланировал уменьшение бюджетных расходов на пенсионное обеспечение на 51,5 млрд рублей.